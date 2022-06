Els negociadors del Parlament Europeu i dels Vint- i-set han arribat aquest dimarts un acord per imposar el carregador únic USB-C a partir de la tardor de 2024 a una quinzena de dispositius electrònics portàtils, inclosos telèfons, tauletes, càmeres digitals, auriculars i consoles de videojocs.



L'adopció formal de l'acord pel ple del Parlament Europeu i del Consell està prevista per a després de l'estiu, cosa que permetrà l'entrada en vigor de les noves normes 24 mesos després, a la tardor del 2024.



Durant les negociacions s'han afegit a la llista de productes que estaran coberts per la norma alguns no contemplats per la Comissió Europea en la seva proposta inicial, com ara eReaders, miniauriculars sense fil, teclats o dispositius de navegació.

USB Tipus-C / Europapress



També serà obligatori el carregador universal per a ordinadors portàtils, si bé en aquest cas les institucions europees han previst un període addicional de 18 mesos des de l'entrada en vigor de la norma per donar temps suficient d'adaptació al sector.



Un dels objectius de la nova legislació és reduir les escombraries electròniques a la Unió Europea i evitar que els consumidors hagin d'adquirir cables i carregadors nous amb cada compra de dispositiu, ja que a partir de la reforma l'usuari podrà triar amb cada compra si incloure o no un article de càrrega.



Segons les dades de la UE, cada any es generen entre 11.000 i 13.000 tones de residus electrònics a l'espai comunitari i amb la generalització del carregador únic els europeus es podran estalviar uns 250 milions d'euros en solucions de càrrega innecessàries.



Tot i així, es preveuen excepcions perquè quedin exempts els articles que per ser massa petits no serien compatibles amb aquest model de port, com és el cas dels rellotges intel·ligents i els monitors d'activitat i altres aparells per a la pràctica esportiva. Els miniauriculars que formaven part de l'excepció a la proposta de Brussel·les finalment no en quedaran exempts i hauran de ser compatibles amb el carregador universal.



Entre les novetats, també s'hi inclou l'obligació d'informar i etiquetar de manera clara les opcions de càrrega, així com indicar si el producte ve amb carregador, per evitar confusions i facilitar l'elecció.



A més, la velocitat de càrrega també queda harmonitzada per a dispositius que admeten càrrega ràpida, cosa que permetrà als usuaris carregar els seus dispositius a la mateixa velocitat amb qualsevol carregador compatible.



Conscients de l'ús cada vegada més freqüent de càrregues sense fil als dispositius comercialitzats a la UE, l'Eurocambra i els Vint-i-set emplacen la Comissió a actualitzar la regulació quan hi hagi solucions de càrrega compatibles amb diversos fabricants.