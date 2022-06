Una infraestructura de primera per a la capital del Segrià. Tot i que els terminis inicials deien que la nova estació d'autobusos de Lleida estaria en funcionament el 2024, finalment serà el 2025.

Un dels autobusos que circulen per Lleida. Foto: Moventia

28 andanes, capacitat per gestionar més de 2.300 passatgers, control i gestió intel·ligent,... Segons explica el secretari d'Infraestructures de la Generalitat, Isidre Gavín, la ciutat passarà de tenir "una de les pitjors estacions de busos de Catalunya" a gaudir de la millor. Es calcula que la inversió total que es farà en el complex serà d'uns 40 milions d'euros, la majoria dels quals seran de fons europeus.

Gavín apunta que les previsions amb les que treballen són que "en els trams d’hora punta podrem gestionar l’entrada i sortida de fins a 22 autobusos". El responsable d'Infraestructures admet que el seu departament ha fet un estudi per reorganització el trànsit al voltant de l'espai on serà l'estació (a l’edifici dels Docs, molt a prop de l'estació de tren) i va garantir que "no hi haurà embussos" i que la millora de la mobilitat "serà evident".

Per la seva banda, el paer Miquel Pueyo també es felicita per la proximitat del projecte. L'alcalde considera que és clau que l'estació d’autobusos estigui a tocar de la de tren, un model molt utilitzat en les principals ciutats d'Europa.