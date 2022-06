Imatge de riu a Cantàbria/ @EP

"Em ofegaré", va cridar fins a quedar-se sense alè i enfonsar-se sota l'aigua, sense que els policies avisessin a emergències. Increïble, però cert, el viscut a Arizona , Estats Units. Un sensesostre mor ofegat després de caure al llac Tempe Town. L'home, Sean Bickings, de 34 anys, va demanar ajuda a uns policies que eren a prop i que estaven presenciant la tràgica escena. Els va demanar ajuda i va repetir fins a quedar-se sense alè, "m'ofegaré", però la impassivitat dels agents va fer que finalment Bickings perdés la vida sota l'aigua.



Els fets s'han pogut conèixer dies després de la mort de Bickings, gràcies a les imatges enregistrades per les càmeres corporals que porten els agents. Els sons recollits a la seqüència, d'uns 12 minuts de durada, han pogut ser transcrits de manera que es revela com Bickings va demanar ajuda als oficials. Així mateix, també queda recollit com un d'ells, la identitat del qual no ha transcendit, li nega l'ajuda: "Està bé, no saltaré darrere teu", li respon.

Segons informa NBCNews, tres agents han estat apartats de la feina de casa fins que s'investigui el que ha passat. El Departament de Seguretat Pública d'Arizona i el Departament de Policia de Scottsdale van afirmar que “examinaran la resposta de la Policia de Tempe a l'ofegament”. Doncs bé és cert que un rescat per part dels mateixos agents podria haver posat en perill la vida dels oficials a més de la de la víctima, però també que aquests van poder haver demanat ajuda o alertat als serveis d'emergència o rescat.

Les activitats de natació no estan permeses a l'interior del llac, cosa que els agents, segons indica el mateix sindicat, van informar la víctima, que "va nedar al voltant de 20, 30 metres abans d'indicar repetidament que estava en perill"