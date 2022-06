Aquest dimecres 8 de juny ha obert el termini perquè els joves que tinguin entre 18 i 35 anys demanin ajuts per pagar el lloguer del pis on viuen. La Generalitat concedirà subvencions per un total de 58 milions d’euros, la meitat aquest any i l'altra meitat el 2023. Hi ha temps per sol·licitat-les fins al divendres 17 de juny.

En total s'invertiran 58 milions d'euros. Foto: Immobiliària Colón

Al tràmit es pot accedir des del portal web del Departament d'Habitatge, i la Generalitat ha explicat que resoldrà les sol·licituds per ordre d'entrada.

ELS REQUISITS

El Bo de Lloguer Jove és per a persones que tinguin entre 18 i 35 anys, que visquin a Catalunya i que siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació o en règim de cessió d'ús que sigui el seu domicili habitual i permanent.

Els beneficiaris d'aquesta ajuda també han d'estar empadronats en el pis en qüestió. Per accedir a l'ajut també han de treballar i no cobrar, anualment, més de 24.301 euros. També poden presentar sol·licitud aquelles persones que tinguin 35 anys en el moment de fer-la i compleixin amb els requisits de la convocatòria.

De la mateixa manera, és obligatori estar al dia del pagament dels lloguers per optar a aquestes bonificiacions. Aquestes operacions s'han de fer via domiciliació en qualsevol entitat bancària.

La documentació que cal presentar en el moment de la sol·licitud és el document d'identitat (DNI, NIE o similars), el justificant d'ingressos, l'informe de vida laboral, el contracte de lloguer, els justificants de lloguer pagats de l'any en el qual se sol·licita, el full de transferència bancària i el certificat que acredita no tenir cap deute amb les administracions fiscals.

QUIN IMPORT ES POT CONCEDIR?

L'import del Bo de Lloguer Jove és de 250 euros al mes, amb el límit de l'import mensual de la renda o del preu de cessió, que varia en funció de la ciutat on els demandants visquin. Els sol·licitants coneixeran si reben la subvenció en un termini màxim de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria.