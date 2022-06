El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el cessament d' Amanda Meyer -d'Esquerra Unida- com a directora de gabinet de la ministra d'Igualtat, Irene Montero. La destitució arriba en plena campanya de les eleccions andaluses, on la tensió entre Podem i Esquerra Unida s'ha fet palesa a l'hora d'enarborar la candidatura conjunta a les eleccions a Andalusia del proper 19 de juny.

Meyer, en una roda de premsa. Foto: Europa Press

Tot i que el departament que dirigeix Montero ha explicat que es tracta d'un canvi d'etapa pel que fa a la direcció de gabinet, la relació entre totes dues s'hauria deteriorat per la qüestió andalusa. Si bé, des d'Igualtat han insistit que es tracta d'un canvi després de l'aprovació de la Llei de Llibertat Sexual al Congrés, per a aquest darrer any i mig de legislatura.

"Amanda ha estat fonamental i essencial a l'equip del Ministeri d'Igualtat i en tots els projectes legislatius que ha impulsat el ministeri", han recalcat a Igualtat, com recull Europa Press.

Meyer, membre de la direcció d'IU i del Partit Comunista d'Espanya (PCE), va ser nomenada cap de gabinet de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, el gener de 2020.

Advocada i activista pels Drets Humans, Meyer va ser secretària general de l'Habitatge, Rehabilitació i Arquitectura a la Conselleria de Foment i Habitatge del govern de la Junta d'Andalusia , des de juny de 2012 a febrer de 2015 i va ser una de les principals promotores de la Llei de la Funció Social de l'Habitatge.

Pel que fa a la seva formació i trajectòria professional, és especialista en dret penal i administratiu i va ser advocada de l'Associació 11M Afectados del terrorismo durant set anys.

El relleu es produeix després de les tensions que va suscitar entre Podem i IU la negociació per a la coalició 'Per Andalusia' per definir el candidat a la Junta i el convuls registre de la marca, on la formació morada no està inscrita formalment. Tot i això, la situació es va reconduir amb el compliment de l'acord polític aconseguit.