El barri del Serrallo de Tarragona recupera una de les seves celebracions més emblemàtiques: les Festes de Sant Pere. La pandèmia havia obligat a la seva suspensió els dos últims anys.

Una imatge d'arxiu de la celebració. Foto: Wikipedia

Si res no canvia, les Festes de Sant Pere es posaran en marxa el 24 de juny, dia de Sant Joan, i duraran fins al 3 de juliol. El sopar popular del dia 24 servirà per donar el tret de sortida als actes festius. L'endemà, el 25, el calendari portarà propostes per a tothom; les més destacades seran vermut musical, concerts i el correfoc amb els Diables Voramar. El primer cap de setmana es clourà amb les activitats del diumenge 26, entre les quals destaca un concert de gralles.

El sopar del dia 28 serà l'aperitiu de tot el que passarà el dimecres 29. A les 9 del matí i a les 12 del migdia se celebraran misses en honor al patró. Al vespre, a les set, la processó tornarà a recórrer els carrers del barri mariner.

Més música (el 30 de juny amb Ellas Music Band), més cultura popular (l'actuació castellera dels Xiquets del Serrallo el 2 de juliol) i una sardinada solidaria a favor de La Muntanyeta (l'associació provincial per als afectats de paràlisi cerebral) seran les darreres cites de la celebració d'enguany.