El comitè d'empresa de Basf , format per 21 persones, està tancat des de dimarts a les 17 hores a la planta de La Canonja (Tarragona) com a mesura de pressió per exigir una pujada salarial vinculada a l'augment de l'Índex de Preus de Consum (IPC ), segons un comunicat de CC.OO.

Fonts del sindicat han explicat aquest dimecres que la seva intenció és allargar la tancada entre 24 i 48 hores més i, si la negociació no avança, dur a terme "un altre tipus d'accions més contundents".

Alguns dels membres del comitè d'empresa de Basf que s'han tancat a la planta de Tarragona – CC.OO.

Les accions de protesta van començar aquest dimarts, quan uns 300 treballadors van realitzar una marxa lenta amb què van tallar la N-340 a Reus (Tarragona) , cosa que no va obtenir segons els sindicats contestació per part de l'empresa, i van reservar una sala a l'empresa i es van tancar.

Concretament, el comitè d'empresa demana que la recuperació de l'IPC del 2021 en els salaris es faci efectiva en tres trams, un 2% el 2021, un 2,5% el 2022 i un 2% el 2023, a compte del 2024, per que la plantilla pugui “recuperar el poder adquisitiu”.

Critiquen que la direcció manté bloquejades les negociacions del pacte articulat d'empresa i que la seva proposta passa per fer dos pagaments extraordinaris únics, un aquest any i un altre el que ve.

El grup químic Basf a Espanya va registrar una facturació rècord de 1.350 milions d'euros el 2021, fet que suposa un 25% més, per una recuperació "brusca" dels volums de demanda (12%) i un notable augment dels preus (14 %).