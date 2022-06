El Racc ha plantejat prohibir els avançaments de camions durant les franges horàries de més trànsit i als trams més sensibles davant l'augment de la mobilitat i de les cues en vies com l'autopista AP-7 , segons un comunicat aquest dimecres.

Aquesta és una de les mesures que proposa el club de mobilitat per millorar el trànsit a la xarxa viària catalana, per a la qual veu necessari fer un diagnòstic de la situació i “prendre mesures a curt i llarg termini” per millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit a tota la xarxa viària.

Arxiu - Retencions de fins a 15 quilòmetres en punts de l'AP-7 a les províncies de Barcelona i Tarragona (ARXIU) - SCT - Arxiu

Tot i això, considera que la proposta de Trànsit de reduir de 120 a 110 quilòmetres per hora el límit de velocitat permès a l'AP-7 "no és la solució" per resoldre les congestions diàries.

També ha assenyalat que des del final dels peatges hi ha hagut un fort increment de la sinistralitat a l'AP-7, i creu que la situació viscuda el darrer cap de setmana, amb retencions de fins a 20 quilòmetres, no serà excepcional i que pot empitjorar les properes setmanes amb l'augment del turisme.

Ha recordat que "l'ús excessiu" del carril de l'esquerra no permet guanyar temps als avançaments ni representa un increment de la seguretat viària , sinó que incrementa la congestió.

BARCELONA



Així mateix, el Racc considera que és encara més preocupant "la congestió que pateixen milers de ciutadans diàriament" als accessos de Barcelona.

"És per això que convé analitzar globalment la situació i donar resposta a la falta d'un model de gestió i finançament de les vies d'alta capacitat, que s'hauria d'haver consensuat abans de la finalització de les concessions", ha afegit.

CURT TERMINI



A curt termini, planteja habilitar carrils addicionals temporals i revisar models de gestió dinàmica que funcionen a altres llocs, en l'àmbit de l'oferta.

Proposa millorar la informació als usuaris i augmentar el nombre de dispositius de Mossos d'Esquadra de Trànsit.

LLARG TERMINI



A llarg termini, insta a gestionar l'oferta prioritzant les inversions en transport públic, apostant pel transport ferroviari de mercaderies i impulsant l'especialització funcional de la xarxa viària.

A la demanda planteja promoure la flexibilitat horària o el teletreball, així com incentivar l'ús de transport públic a partir d'una integració tarifària global amb la resta de solucions de mobilitat.