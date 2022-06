L' Audiència Nacional (AN) ha desestimat un recurs del cantant Joaquín Sabina contra una liquidació de 2,5 milions d'euros a pagar en impostos per l'IRPF dels anys 2008, 2009 i 2010 en concepte de drets d'autor, cedits a empreses familiars .

Joaquin Sabina @ep

Són els magistrats de la Sala Contenciosa de l'AN els que han donat la raó a l'Agència Tributària davant del recurs judicial de Sabina, que ja havia reclamat sense èxit per via administrativa davant el Tribunal Economicoadministratiu Central (TEAC). L'Advocacia de l'Estat també volia desestimar el recurs.

Al costat de familiars, Sabina era soci o administrador de tres empreses: Ultramarinos Finos, Relatores i El Pa de Mis Niñas, amb les quals gestionava els seus drets d'autor, immobles a Madrid i Rota, un veler i llibres antics, segons l'inventari recollit a la sentència, del 13 d'abril passat i consultada per Europa Press.

Durant els tres anys que inclou la inspecció tributària, aquestes tres companyies van generar més de 12 milions d'euros en ingressos d'explotació: "Tots aquests ingressos tenen una relació directa amb el demandant, ja sigui per serveis facturats o per cobrament de drets d'autor ( cedits pel demandant a la societat), amb les activitats professionals en què la intervenció" de Sabina "constituïa l'element essencial i personalíssim de la prestació del servei corresponent (realització de gales, 'royalties', vendes nacionals de discos, col·laboracions en premsa, etc.)".

En defensa seva, Sabina va al·legar que no tenia relació amb alguna d'aquestes societats, si bé els magistrats de l'AN citen sentències del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que van declarar "inversemblant" aquest argument i que van determinar que el cantant va tenir una tributació inferior a la que li corresponia per aplicació del valor normal de mercat, "cosa que hagués determinat un tipus de gravamen superior al de l'impost sobre societats, i un consegüent augment de la renda a imputar" al cantant per l'IRPF.

Hisenda, en la liquidació a Sabina, va acordar incrementar-li la base imposable de l'IRPF després que el cantant hagués pagat menys tributs amb les empreses per l'Impost de Societats.