Iberdrola vol reforçar la comunicació amb els seus més de 600.000 accionistes a la Junta General del proper 17 de juny i, per això, ha reobert avui els seus Punts d'Atenció a l'Accionista després de dos anys tancats per la pandèmia. A Barcelona, el lloc seleccionat és el Centre Comercial El Triangle (plaça de Catalunya 1-4), on els accionistes podran accedir fins el proper dijous 16 de juny de 9:30h a 21h ininterrompudament (excepte el diumenge, que romandrà tancat).

Punt d'atenció a l'accionista d'Iberdrola

La companyia ha incrementat aquest any un 50% els locals destinats a això, repartits també per Madrid, Bilbao, Santander, València, Valladolid, Sant Sebastià i Saragossa . En tots ells, es podrà delegar, votar i arreplegar un obsequi per participar des del 8 al 16 de juny. Per evitar la bretxa digital, Iberdrola sempre compta amb persones per atendre els accionistes.



A més, aquest any, per fomentar la participació, la companyia energètica ha proposat un dividend d'involucració a la Junta de 0,005 euros bruts per acció (un euro brut per cada 200 accions). Si la Junta aprova aquest nou incentiu, que quedaria regulat als Estatuts Socials, i s'assoleix el 70% del quòrum de constitució, Iberdrola abonarà aquesta quantitat addicional a tots els seus accionistes amb dret a participar-hi. Amb aquesta nova remuneració, la societat és la primera i única empresa de l'Ibex 35 que premia així els seus accionistes a l'esdeveniment més important de la companyia.

El dividend d‟involucració s‟emmarca dins d‟un concepte de Junta més participativa, accessible, propera, sostenible i innovadora. En aquest context, Iberdrola recomana que els accionistes i els seus representants assisteixin telemàticament o participin a distància abans de la Junta per tal de preservar-ne la salut, fomentar la sostenibilitat i evitar les molèsties derivades de les mesures que eventualment poguessin ser imposades per les autoritats.



Ampli ventall de possibilitats per participar



Iberdrola ofereix als inversors un ampli nombre de fórmules per participar-hi. De fet, és la primera empresa espanyola que permet als seus accionistes exercir el seu dret de vot per sistemes de missatgeria instantània. Per votar per aquest canal, els titulars d'accions simplement hauran d'enviar una imatge de la targeta de delegació i vot a distància signada per WhatsApp (al número +34 639 000 639) o per Telegram (al compte Junta Iberdrola ).

Els accionistes que rebin la targeta de la companyia podran obrir un codi QR personalitzat per entrar a votojunta.iberdrola.com i votar també de manera ràpida i senzilla. En el cas que utilitzin les targetes remeses per les entitats dipositàries, podran entrar en aquest mateix portal amb la signatura electrònica o, senzillament, amb el nombre d'accions o la clau d' ONA Club de l'Accionista. S'ha habilitat, en paral·lel, el correu electrònic Junta2022@iberdrola.es per als accionistes que prefereixin enviar les targetes signades per aquest canal.



Una altra de les opcions és exercir el dret de vot per telèfon, trucant al número gratuït 900 100 019, o utilitzar el tradicional correu postal, enviant la targeta original signada a l'apartat de correus 1.113, 48080 Bilbao.

Tots aquells accionistes que vulguin exercir els seus drets de delegació o vot a distància ho hauran de fer a través d'algun dels canals esmentats abans de les 24.00 hores del 16 de juny, vigília de la Junta General.



Els accionistes i representants que vulguin assistir telemàticament hauran de preregistrar-se a la pàgina web corporativa des del 12 de juny fins a les 10.00 hores del 17 de juny. Un cop confirmat el preregistre, podran assistir a la Junta registrant-se al portal de participació entre les 09:00 hores i les 10:15 hores del 17 de juny. Els que prefereixin assistir-hi presencialment han de reservar un seient a través de l'Oficina de l'Accionista o de la pàgina web corporativa.



Iberdrola fomenta la comunicació fluida i permanent amb els accionistes

L' Oficina de l'Accionista és el canal d'informació principal que té com a objectiu prioritari ser una àrea oberta, permanent i transparent amb tots els accionistes d'Iberdrola, desenvolupant contínuament iniciatives destinades a reforçar aquesta relació i permetent que es trobin constantment informats i puguin formular propostes relatives a la gestió de la societat.

D'aquesta manera, l'Oficina de l'Accionista serveix per atendre, en tot moment, les consultes, preguntes o suggeriments dels accionistes, mitjançant un servei d'atenció telefònica gratuït (900 100 019) i una adreça de correu electrònic ( accionistes@ iberdrola.com ), estant en contacte amb els accionistes voluntàriament registrats a la base de dades.



A més, la companyia compta amb una Assistent Virtual de l'Accionista (AVA), un chatbot dissenyat per respondre de forma immediata a les consultes sobre la Junta i de proporcionar tota la informació i enllaços d'interès per facilitar la seva participació a l'esdeveniment.



Allotjat a la pàgina web hi ha l'espai OLA Club de l'Accionista , un sistema interactiu que suposa un pas més a la llera de diàleg directe, fluid i permanent que Iberdrola manté amb els seus accionistes. Mitjançant la seva inscripció en aquest club, els accionistes poden participar en activitats especials de lleure, esdeveniments, concursos… a més de poder plantejar qualsevol consulta d'interès de manera pública o confidencial, accedir a les preguntes i respostes més freqüents sobre diversos temes i, a partir de la convocatòria de la Junta General d'Accionistes, exercitar els drets d'informació, representació i vot a distància, així com visualitzar-ne en directe la celebració.



Iberdrola va ser la primera companyia de l'IBEX 35 a comptar amb una aplicació mòbil específica per a inversors i accionistes:Iberdrola Relació amb Inversores. Els inversors poden consultar tota la informació rellevant sobre la marxa econòmico-financera de l'empresa des dels dispositius mòbils. També, des d'aquesta aplicació, podeu seguir les presentacions de resultats de la companyia, així com la celebració de la Junta General d'Accionistes. També ofereix l'evolució del preu de l'acció, a més de l'accés a gràfics de cotització.