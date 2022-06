El balanç de morts a causa del descarrilament d'un tren a la província iraniana de Yazd , al centre de l'Iran , ha pujat a 21, segons han informat aquest dimecres les autoritats, que han apuntat a més que prop de 50 passatgers han resultat ferits.

Tren d'Iran @ep



El portaveu dels serveis d'emergència iranians, Mojtaba Jaledi, ha indicat que entre els ferits n'hi ha dotze que han ingressat a diversos hospitals en estat crític , per la qual cosa no es descarta que el balanç de morts pugui augmentar les pròximes hores, tal i com com ha informat l'agència iraniana de notícies Mehr.



El succés ha tingut lloc cap a les 5.30 hores (hora local), quan un tren que va sortir de la ciutat de Tabas en direcció a Yazd va patir l'accident per causes que de moment es desconeixen. Al lloc hi treballen unitats de rescat i de la Mitja Lluna Roja iraniana.



El governador de la regió de Jorasán Sur ha detallat que un total de 18 vagons han descarrilat, tres dels quals han bolcat, abans d'afegir que “encara hi ha una possibilitat limitada de trobar ferits o morts sota els vagons que encara estan bolcats”.



En aquest sentit, el ministre de l'Interior iranià, Ahmad Vahidi, s'ha traslladat al lloc del succés per analitzar la situació, i ha destacat que els treballs de rescat han conclòs a la zona. Així, ha ressaltat que els passatgers que no han resultat ferits han estat traslladats amb autobús fins a Yazd.



Per part seva, el president de l'Iran, Ebrahim Raisi, ha expressat el seu condol pel succés i ha donat ordre d'accelerar la investigació al voltant de les causes del succés, segons ha recollit l'agència iraniana de notícies Tasnim.