El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián , ha afirmat aquest dimecres que qui va declarar la independència de Catalunya el 2017 és un " tarat " - en clara referència a Carles Puigdemont - i el president de la Generalitat, el republicà Pere Aragonès, ha assegurat que no comparteix aquestes paraules i li ha demanat una correcció.

“Dir que per un tuit meu es va proclamar la independència és de tarat. En qualsevol cas, tarat és qui la va proclamar, no qui fa un tuit”, ha dit Rufián en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press.

El portaveu d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés, Gabriel Rufián, en una roda de premsa

Es referia que el 26 d'octubre del 2017, quan semblava que el llavors president Carles Puigdemont convocaria eleccions en comptes de proclamar la independència, el mateix Rufián va publicar un tuit dient '155 monedes de plata', fet que alguns van interpretar com una pressió per a declarar la independència.

Les declaracions d'aquest dimecres de Rufián han provocat les crítiques de Junts durant la sessió de control al Govern al Parlament: el president del grup, Albert Batet, ha preguntat a Aragonès si comparteix aquestes declaracions.

El cap del Govern ha contestat: “Discrepo i no les comparteixo en cap cas. Estic convençut que tindran una explicació, sinó una correcció”.