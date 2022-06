Arxiu - El Tribunal Suprem - Arxiu

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat que desestima un recurs de l'Associació Espanyola de Banca (AEB) contra el reglament de l'impost sobre habitatges buits de Catalunya, que ha avalat amb aquesta decisió.

En una sentència consultada per Europa Press, el tribunal conclou que aquest impost no contravé la Constitució i ratifica la sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJC), que el desembre del 2019 ja es va pronunciar en el mateix sentit.

El recurs al·legava una suposada vulneració dels principis constitucionals digualtat, capacitat econòmica i interdicció de larbitrarietat dels poders públics, però els jutges ho han descartat.

Els jutges argumenten que l'estructura impositiva de l'impost "no desvirtua la finalitat extrafiscal, no representa una selecció arbitrària del subjecte passiu, desconnectada de la legítima finalitat extrafiscal del tribut, i configura un sistema de determinació de la base imposable i de la quota".

Afegeixen que la regulació de l'impost sobre habitatges buits "respon a l'àmbit legítim de l'exercici de la potestat tributària del legislador autonòmic".

A més, retreuen que "no deixa de sorprendre que l'escrit d'interposició de la part actora i recurrent orili completament, com si no existissin, l'examen de les dues sentències del Tribunal Constitucional (TC) que han desestimat sengles recursos d'inconstitucionalitat interposats" contra la llei que regula aquest impost.