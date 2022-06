María José Campanar i Jesús Janeiro han estat pares de nou. El tercer fill en comú de la parella -Ubrique té una altra filla, Andrea , fruit de la seva relació amb Belén Esteban - arribava al món aquest dimarts, cap a les 22.45 hores, a l'Hospital Porta del Sud de Jerez de la Frontera. De moment un gran secretisme envolta el naixement del nou membre de la família i l'única cosa que se sap és que és un nen i que tant ell com l'odontòloga es troben molt bé.

Belén Esteban @ep



Una gran notícia confirmada per Víctor Janeiro, que no ha volgut donar més detalls sobre el seu nou nebot. Mentre Beatriz Trapote ha arribat a l'hospital per conèixer la petita carregada de regals, Belén Esteban continua amb el seu dia a dia al marge de la nova paternitat de Jesulín . Bolcada en la seva recuperació després de l'operació de tíbia i peroné a què va ser sotmesa el 6 de maig passat, la col·laboradora de 'Sálvame' s'ha deixat veure, acompanyada pel seu marit Miguel Marcos, sortint de casa seva per anar a la dura rehabilitació que està fent per poder tornar a la feina com més aviat millor.



Molt seriosa i en llitera, Belén s'ha limitat a saludar quan EuropaPress li ha preguntat pel naixement del nou fill de María José i Jesulín, confirmant amb el cap que ja ha felicitat el seu ex - amb qui no manté cap mena de relació - després de la seva recent paternitat.