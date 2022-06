Exposició Paula Rego

L'artista britànica d'origen portuguès Paula Rego ha mort a l'edat de 87 anys, segons ha confirmat la galeria d'art contemporani Victoria Miro, amb seu a Londres.

" Amb immensa tristesa anunciem la mort de l'artista Paula Rego. Va morir en pau aquest matí, després d'una breu malaltia, a casa seva al nord de Londres, envoltada de la seva família. Els nostres pensaments més sincers estan amb ells ", han assenyalat .

Paula Rego va néixer sota la dictadura d'António de Oliveira Salazar. Els seus pares, antifeixistes i anglòfils, van voler que la seva filla visqués en un país liberal, i als 16 anys la van matricular en una escola de senyoretes a Kent (Anglaterra).

D'allà va passar a estudiar pintura a la Slade School of Fine Art de Londres (1952-1956), on va tenir entre els seus condeixebles Victor Willing, amb qui es va casar el 1959. Rego, Willing i els seus fills van viure entre Anglaterra i Portugal abans de establir-se a Londres el 1972. Ella va representar un i altre país a la Biennal de São Paulo, a Portugal el 1969 ia Gran Bretanya el 1985. El 1988 Willing va morir després d'una llarga malaltia.

El mateix any, les exposicions individuals de Rego a la Fundació Calouste Gulbenkian de Lisboa, al Museu Serralves de Porto ia la Serpentine Gallery de Londres van consolidar el seu lloc de primera fila a l'art contemporani. El 1990 va ser designada primera Artista Associada de la National Gallery de Londres.

Ha estat distingida amb nombroses exposicions retrospectives, entre elles la de Tate Liverpool el 1997, la del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia de Madrid el 2007, la del Museu d'Art Contemporani de Monterrey i la de la Pinacoteca do Estat de São Paulo a 2010-2011, i la del Musée de l'Orangerie de París el 2018.

El 2009 es va inaugurar un museu dedicat a les seves obres, la Casa das Histórias Paula Rego a Cascais (Portugal) . El 2017 es va estrenar el documental 'Paula Rego, Secrets and Stories', dirigit pel seu fill Nick Willing, i actualment hi ha una exposició de l'artista al Museu Picasso de Màlaga. Rego residia i treballava a Londres.