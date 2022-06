L'estudi revisat per parells, publicat a l'Institut Multidisciplinari de Publicacions Digitals ( MDPI ) dimecres, va examinar aproximadament 260 campanyols de banc al comtat d'Örebro, Suècia, i va mostrar que el "Virus Grimsö" preval en els rosegadors en aquesta àrea.

Coronavirus - Unsplash

Un campanyol de banc ( Myodes glareolus ) és un tipus de rosegador que té un pelatge de color marró vermellós amb algunes taques grises . La cua també mesura aproximadament la meitat de la longitud del seu cos, que mesura aproximadament 4-6 centímetres de llarg. Es troben a parcs, bardisses i jardins, mengen fruites, nous i petits insectes, segons Wildlife Trusts.

Els investigadors del Centre de Ciències de Zoonosi de la universitat van estudiar la interacció dels virus transferits danimals a humans. El "Virus Grimsö" es considera un tipus estacional de COVID-19 i pot transmetre's als humans a través de rosegadors i ratolins.

"Encara no sabem quines amenaces potencials pot representar el virus Grimsö per a la salut pública" , va dir el professor Åke Lundkvist, director del Centre de Ciències de Zoonosi. "No obstant, segons les nostres observacions i els coronavirus anteriors identificats entre ratolins de camp, hi ha una bona raó per continuar monitoritzant el coronavirus entre els rosegadors salvatges".



Amb laugment de les malalties infeccioses relacionades amb els rosegadors, la investigació entorn dels animals hostes és clau per abordar futurs brots .