Junta General de Grups d'Interés d'Agbar Juny 2022/ @AB

Agbar ha celebrat aquest dimecres la Junta General de Grups d’Interès, una nova edició de la trobada participativa innovadora que promou la companyia amb l’objectiu de retre comptes amb els grups d’interès —no solament amb els accionistes— i consolidar l’escolta activa per adoptar, conjuntament, compromisos de futur.

La Junta General de Grups d’Interès, que es podia seguir en obert per streaming, s’ha desenvolupat en tres eixos seguint els criteris ESG —mediambientals, socials i de governança, per les sigles en anglès—, uns indicadors que estan guanyant rellevància per a les administracions, les empreses i altres institucions per establir quan una estratègia és sostenible.

En aquest context, Àngel Simon, president d’Agbar, ha afirmat: “Estem satisfets de consolidar un model innovador de rendició de comptes, com és la Junta General de Grups d’Interès, que ens permet consolidar les aliances amb tots els nostres stakeholders i generar confiança mútua per continuar treballant, des de la corresponsabilitat, per millorar la qualitat de vida de les persones.”

Ángel Simón President d'Agbar/ @AB

PRESERVAR EL MEDI AMBIENT I LLUITAR CONTRA LA CRISI CLIMÀTICA UNA PREOCUPACIÓ CONSTANT

El primer bloc de l’esdeveniment s’ha dedicat al compromís amb el medi ambient i hi ha participat Tomàs Molina, meteoròleg i divulgador científic. En aquest bloc s’ha posat en relleu que el 2050 més del 40% de la població mundial viurà en àrees d’estrès hídric greu, per la qual cosa la innovació és fonamental per gestionar uns recursos cada cop més escassos.

En aquest sentit, Narciso Berberana, director de Desenvolupament Sostenible d’Agbar, ha explicat l’impacte que el canvi climàtic té en la gestió dels recursos hídrics i Guillermo Pascual, director d’Operacions d’Agbar, ha posat en valor Dinapsis, la xarxa de hubs per a la transformació digital d’Agbar, que actuen juntament amb les administracions i la ciutadania per impulsar el desenvolupament sostenible a diferents punts del territori.

En aquests moments, la xarxa de hubs de Dinapsis d’Agbar compta amb una desena de centres a tot el territori espanyol. En aquest àmbit, ha participat en l’esdeveniment José Belda, gerent d’Aguas de Albacete, que ha parlat del hub d’Albacete, especialitzat en estrès hídric i desenvolupament territorial, i que ha esdevingut un pol important d’innovació i dinamització social a la regió.

Així mateix, durant l’esdeveniment s’ha connectat amb el hub de Benidorm, que es va inaugurar justament fa cinc anys el mateix dia que es va celebrar aquesta junta. Antonio Pérez, alcalde de Benidorm, ha afirmat que la col·laboració publicoprivada ha estat clau per a l’èxit d’aquest projecte, que ha situat Benidorm al capdavant en la digitalització de la gestió de recursos hídrics.

ELS MUNICIPIS AGRAÏXEN A AGBAR EL TREBALL PUBLICO-PRIVAT CONJUNT

A la Junta General de Grups d’Interès d’Agbar s’ha destacat com l’anticipació permet estar més ben preparats per als reptes, fins i tot per a les emergències, com va ser el cas de l’erupció del volcà de La Palma. Mariano Hernández, president del Cabildo de La Palma, ha agraït el compromís de Canaragua, empresa del grup Agbar que gestiona l’aigua a diversos municipis de l’illa.

Un altre exemple de com es pot millorar la resposta davant del canvi climàtic des de la gestió de l’aigua és el projecte Biotop de Sabadell, i així ho ha compartit Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell, que ha assenyalat com l’impuls d’aquest projecte ha constituït un canvi de paradigma en el cicle de l’aigua, junt amb Enric Blasco, president d’Aigües de Sabadell, que ha emfatitzat com Agbar s’ha convertit en un partner integral per al desenvolupament sostenible de la ciutat.

Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell,/ @AB

Per acabar, i com a tancament d’aquest primer bloc de la Junta General de Grups d’Interès d’Agbar dedicat al compromís amb el medi ambient, s’ha connectat amb Gustavo Calero, exdirector de Desenvolupament Sostenible a Andalusia, per destacar com s’està impulsant —amb Granada com a exemple de referència— la transformació de les plantes depuradores en biofactories, plantes generadores de recursos que són referents en economia circular per la reutilització de l’aigua, la revaloració de residus i l’autoabastament energètic, així com pel seu impacte positiu global a l’entorn.

L'ACCIÓ SOCIAL AL CENTRE DE L'EMPRESA D'AIGÜES

En aquesta Junta General de Grups d’Interès d’Agbar, també s’ha abordat el compromís amb l’acció social de la companyia, i s’ha destacat en primer lloc l’impuls a l’ocupació de qualitat. En aquest sentit, Manuel Cermerón, CEO d’Agbar, i Matías Carnero, president d’UGT Catalunya, han mantingut un diàleg sobre l’impuls dels green jobs i han destacat la importància de l’FP Dual per millorar l’ocupabilitat. En el diàleg ha intervingut també Pablo Gallardo, treballador de Viaqua, que es va incorporar a aquesta empresa del grup Agbar a Galícia després de cursar el cicle d’FP Dual especialitzat en el sector de l’aigua. Així mateix, en l’esdeveniment s’ha posat en valor com el compromís amb l’ocupació de qualitat implica també els proveïdors amb els quals treballa Agbar.

D’altra banda, en l’esdeveniment s’ha compartit com el grup Agbar continua trencant barreres també en l’àmbit de l’atenció al client amb el programa “Amb tu”, que està centrat a garantir que tots els clients, sense excepció, puguin accedir als serveis, sobretot en el cas de les persones en situació de vulnerabilitat, identificant les barreres digitals, de comprensió, d’accessibilitat o econòmiques.

Així mateix, s’han compartit els avenços del projecte ONA, un projecte engegat per Agbar, juntament amb la Creu Roja, en primer lloc a Barcelona, i ara també en altres punts del territori, per facilitar l’ocupabilitat de persones en situació de vulnerabilitat. En aquest àmbit, han compartit els avenços del projecte Felipe Campos, conseller delegat d’Aigües de Barcelona, i també Antoni Bruel, coordinador de la Creu Roja Espanya i Josep Quitet, president de Creu Roja Catalunya, que han destacat com el projecte ONA empodera les persones gràcies a la inserció laboral.

UN NECESSARI PACTE SOCIAL PER NO DEIXAR NINGÚ ENRERE

En l’últim bloc de la Junta General de Grups d’Interès d’Agbar s’ha aprofundit en el compromís del Grup amb la governança i, en concret, s’ha destacat l’exemple del Pacte Social d’Agbar, la proposta per a una reconstrucció verda i inclusiva després de la COVID-19, territori per territori, amb la col·laboració de les administracions i les entitats locals.

D’una banda, Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi de Llobregat i presidenta de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, ha detallat algunes de les accions concretes que s’estan duent a terme al municipi per millorar la qualitat de vida de les persones.

Lluisa Moret alcaldessa de Sant Boi de Llobregat / @CatPress

D’altra banda, José Manuel Baltar, president de la Diputació d’Ourense, ha compartit com la col·laboració entre l’empresa i l’Administració permet als ajuntaments petits impulsar el desenvolupament de la regió. Un altre exemple de la capil·laritat dels pactes socials compartit en l’esdeveniment és el cas del Pacte Social de San Fernando (Cadis), que ha estat premiat per la Federació Andalusa de Municipis i Províncies.

Pel que fa a la rellevància de les aliances amb institucions, en l’esdeveniment s’ha assenyalat també com a cas d’èxit el projecte Xarxa de Càtedres d’Agbar, un projecte en col·laboració amb universitats públiques i privades de tot el territori que, tal com ha explicat Amelia Pérez, directora de la Càtedra Aquae, de la Xarxa de Càtedres de l’Aigua d’Agbar, permet contribuir a una transició ecològica i justa.

Per avançar en la rendició de comptes i en els indicadors ESG, claus en aquest objectiu, també ha participat en l’esdeveniment Jaime Silos, director de Desenvolupament Corporatiu de Forética, que ha analitzat quins són els indicadors d’Agbar en la rendició de comptes, també en relació amb els que s’usen majoritàriament al sector, i ha exposat com la gestió basada en els criteris ESG facilita la identificació dels principals reptes i la presa de decisions.

Així mateix, Toni Aira, periodista, professor de Comunicació i membre del Consell d’Agbar, ha explicat de quina manera el Consell permet avançar en un bon model de governança, clau per generar confiança i anticipar-se als riscos.

En definitiva, aquesta nova edició de la Junta General de Grups d’Interès d’Agbar, en consonància amb la que va tenir lloc al juny de l’any passat, ha consolidat aquest instrument de rendició de comptes i escolta activa amb els grups d’interès, i ha posat en valor la participació activa de diverses entitats amb les quals la companyia col·labora allà on és present i la importància de les aliances per abordar els reptes actuals i continuar adquirint conjuntament compromisos de futur.