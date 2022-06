L'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha notificat 28 brots de sarna aquest 2022, un repunt --en les seves paraules-- respecte a anys anteriors, tot i que ha aclarit que es tracta d'una xifra parcial: "No gosaria dir que hi ha un augment. Fins que no s'acabi l'any no podem valorar", ha explicat la cap d'epidemiologia de l'ASPB, Cristina Rius.

Sarna @ep

Segons ha avançat Betevé, el 2019 es van declarar 30 brots de sarna; el 2020, 12; i el 2021, 39; i des de l'agència han suggerit que aquest repunt sigui degut a la baixada de notificacions per la pandèmia.

Rius ha atribuït les xifres del que portem d'any a diferents efectes que "cal valorar amb prudència" i ha apuntat a un dèficit de declaració per la pandèmia --recorda que la sarna no s'ha de declarar obligatòriament--, que pot comportar un repunt, un retard al diagnòstic o un retard a la declaració.

Un brot de sarna afecta, com a mínim, dues persones i des de l'ASPB han descartat que sigui un problema de salut pública, perquè hi ha diagnòstic i tractament i la majoria dels casos són lleus, però explicat que estan fent sobretot divulgació sobre el seu abordatge.

Rius ha insistit que, quan s'identifica un cas, cal rentar la roba de casa a certa temperatura, i un cop neta, el mateix cas i els contactes han de fer el tractament farmacològic, tots el mateix dia.