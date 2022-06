El Govern ha lamentat la decisió d' Algèria de suspendre el Tractat d'Amistat amb Espanya i alhora ha manifestat el seu compromís amb ell i la seva disposició a continuar mantenint una relació de cooperació amb el país magribí, que considera "amic".

El president del Govern, Pedro Sánchez (i), i el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares - Eduardo Parra - Europa Press

Fonts diplomàtiques han assegurat que el Govern lamenta l'anunci fet per la Presidència algeriana , que ha atribuït la seva decisió al gir fet per Espanya respecte al Sàhara en donar suport al pla d'autonomia proposat pel Marroc com a solució al conflicte.

Així, les fonts han deixat clar que el Govern considera Algèria "un país veí i amic" i manté "la seva plena disponibilitat per continuar mantenint i desenvolupant les especials relacions de cooperació entre els dos països, en benefici dels dos pobles".

Així mateix, han manifestat que Espanya manté el seu "compromís ple amb el contingut" del Tractat, subscrit el 2002, i "amb els principis que l'informen", recollits al preàmbul i entre els quals les fonts han citat el d'"igualtat sobirana de els Estats, de no ingerència en els assumptes interns i del respecte del dret inalienable dels pobles a disposar d'ells mateixos”.

El tractat preveu la celebració d'una Reunió d'Alt Nivell amb caràcter anual, si bé l'última es va celebrar el 2018, a més de recollir la voluntat de cooperació en altres àmbits com ara l'econòmic, la defensa, la lluita contra el terrorisme o el cultural.

En el seu comunicat, d'aquest dimecres, la Presidència algeriana ha recriminat a les autoritats espanyoles la campanya empresa per intentar argumentar un gir polític que, segons han esgrimit, suposa una "violació de les obligacions jurídica, moral i política" de la que segueix sent "potència administradora" del Sàhara Occidental.

En aquest sentit, Alger retreu el suport de l'Executiu de Pedro Sánchez a una "fórmula il·legal i il·legítima" com és l'autonomia plantejada des de Rabat, que planteja una política colonial de "fets consumats" mitjançant "arguments fal·laços", segons el comunicat recollit per l'agència de notícies oficial APS.

UN PAS MÉS A LA CRISI



Amb aquesta decisió, Algèria ha fet un pas més en el pols diplomàtic amb Espanya, després que el 19 de març passat truqués a consultes el seu ambaixador a Madrid arran de conèixer-se la carta del president a Mohamed VI en què es recolzava el pla d'autonomia.

Precisament, Sánchez havia d'haver parlat aquest dimecres al Ple del Congrés dels Diputats sobre les conseqüències que ha tingut en la relació amb Algèria la nova relació amb el Marroc.

Tot i això, malgrat que alguns portaveus parlamentaris han esmentat la retirada de l'ambaixador algerià i que Algèria ha amenaçat de pujar el preu del gas, el president no ha fet referència en cap moment a la situació actual en la relació bilateral.

En aquests més de dos mesos transcorreguts , el Govern s'ha afanyat a subratllar que Algèria és un "soci sòlid i fiable" ia posar en relleu que sempre ha complert els seus contractes internacionals en matèria energètica, qüestionant així que la crisi diplomàtica pugui tenir un impacte en el subministrament de gas a Espanya.

En una resposta parlamentària datada l'1 de juny ia la qual ha tingut accés Europa Press, el Govern sostenia que "amb la situació avui i amb les reserves de slots i capacitat ja realitzada pels comercialitzadors, no hi ha indicis objectius d'una situació de falta de subministrament gasista els propers mesos".