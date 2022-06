ARXIU - La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, intervé en una sessió de control al Govern al Senat, el 26 d'abril del 2022, a Madrid (Espanya).

La ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero , ha acusat aquest dimecres el PP de difondre una fake new que el culpa de posar en risc 5.000 milions d'euros dels Fons de Cohesió perquè no han signat uns acords ni han d'enviar documentació a les autoritats europees. “ El que ha fet aquí és una autèntica 'fake news'. Sap quan acaba el termini? El 30 de setembre ”, ha replicat la ministra al diputat 'popular' Mario Garcés, expressant la seva sorpresa perquè, ha dit, “no li pega res" actuar així.

"Una altra cosa és que li hagin endossat el mussol", ha elucubrat la titular d'Hisenda, preguntant-se si aquesta interpel·lació "no és l'inici d'un llarg viatge" al qual, a instàncies del nou president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a obligar els ministres "a explicar coses que no existeixen".

EL PP ASSENYALA LA BAIXA EXECUCIÓ DE FONS EUROPEUS



I és que en la interpel·lació urgent Garcés ha advertit Montero de la falta de documentació, advertint que, en no poder prorrogar-se durant altres anualitats, hi ha risc de perdre aquests fons.

" No podrà utilitzar el comodí de la pandèmia ni de la guerra, això és gestió pública ", ha dit el diputat 'popular', assegurant que a Hisenda hi ha "funcionaris excel·lents" però que a la Secretaria General hi ha vacants i que la Intervenció General de l'Estat han externalitzat auditories per més de dos milions d'euros per falta de personal.

Garcés ha ironitzat dient que, si el Govern "no pot fer dues coses alhora, almenys en faci una", en assenyalar que els fons europeus del Pla de Recuperació tampoc presenten un nivell d'execució favorable.

"QUIN PAPERÓ", DESPATXA MONTERO



A més d'ironitzar amb el "paperó" de Garcés per haver de defensar aquesta interpel·lació, Montero ha explicat que estan en converses amb les institucions europees per a la presentació de la documentació requerida, que tenen de termini fins al 30 de setembre i que per a aquesta data "estarà aprovat sense cap problema en temps i forma".

Montero ha explicat que es tracta d'un acord d'associació, "paraigua de tots els programes" en el marc dels Fons de Cohesió, i un altre document amb els diferents programes operatius, no només de l'Administració General de l'Estat, sinó també de les comunitats que en aquests moments estan enviant documentació necessària.

Així mateix, la titular d'Hisenda ha lamentat "l'empenyament" del PP, ha dit, per "encunyar la mala reputació d'Espanya a Europa" , arribant a "acusar el Govern sense pudor que no era fiable, no era capaç d'executar els fons i que era corrupte". "Després voten en contra de les reformes estructurals i Feijóo i compromet a donar suport al Pla", ha reblat.