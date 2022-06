La Comissió Europea ha donat llum verda aquest dimecres al pla d'Espanya i Portugal per posar un límit al preu del gas al sistema de formació de preus del mercat ibèric de l'electricitat, que pretén reduir el cost de la factura de la llum dels consumidors després de la invasió militar russa d'Ucraïna.

Brussel·les ha explicat que la mesura es podrà aplicar fins al 31 de maig del 2023 i que tindrà un cost de 6.300 milions d'euros en el cas d'Espanya i de 2.100 milions al de Portugal, d'acord amb els detalls notificats pels governs

Brussel·les ha explicat que la mesura es podrà aplicar fins al 31 de maig del 2023 i que tindrà un cost de 6.300 milions d'euros en el cas d'Espanya i de 2.100 milions al de Portugal, d'acord amb els detalls notificats pels governs.

L'objectiu és reduir els costos dels subministraments de les centrals elèctriques alimentades amb combustibles fòssils i, per tant, rebaixar els costos de producció així com el preu del mercat majorista de l'electricitat en benefici dels consumidors.

"La mesura permetrà a Espanya i Portugal baixar els preus de l'electricitat per als consumidors que s'han vist molt afectats per la pujada dels preus de l'electricitat a causa de la invasió russa d'Ucraïna", ha indicat la vicepresidenta de la Comissió Europea i comissària de Competència, Margrethe Vestager, que ha afegit que alhora, "es preservarà la integritat del mercat únic".

Tot i que l'acord amb l'Executiu comunitari va ser anunciat per Madrid i Lisboa a finals d'abril, els detalls del pla que fixa el preu mitjà del gas al voltant de 48,8 euros/MWh –començant per 40 euros els sis primers mesos per anar-hi posteriorment pujant-- no s'han tancat fins a l'adopció formal aquest dimecres.

D'aquesta manera, durant el primer semestre d'aplicació de la mesura el preu serà de 40 euros/MWh, per després incrementar 5 euros al mes fins a 70 euros/MWh complerts els dotze mesos . La xifra contrasta amb l'actual preu de referència al mercat de més de 100 euros/MWh -com en el cas del TTF holandès, de referència a Europa-.

Aquestes ajudes s'executaran en forma de subvenció directa als productors d'electricitat i es destinaran a finançar els costos dels combustibles de les centrals elèctriques --les de cicle combinat o les de cogeneració--.

El pagament diari es calcula tenint en compte la diferència entre el preu del gas natural als mercats i el límit fixat per al gas per a la producció d'electricitat, és a dir, 48,8 euros/MWh de mitjana en els dotze mesos que es mantindrà en vigor la mesura.

L'ajuda als productors d'electricitat es finançarà a través d'un recàrrec imposat per Espanya i Portugal als compradors que es beneficiïn de la mesura així com a través del que s'anomenen ingressos de congestió, que són els ingressos obtinguts per l'operador de transport espanyol com a resultat del comerç transfronterer d'electricitat entre França i Espanya.

L'Executiu comunitari ha donat llum verda a aquesta mesura considerant que les particularitats del mercat majorista ibèric de l'electricitat, per la seva baixa interconnexió, ha provocat una greu pertorbació a les economies espanyoles i portugueses.

A més, Brussel·les ha argumentat que no afectarà les condicions del mercat ja que la mesura no va "més enllà del necessari" per fer front a preus excepcionalment elevats al mercat ibèric i ha considerat que redueix al mínim el falsejament de la competència i evita efectes negatius en el funcionament dels mercats de lelectricitat al comptat ia termini.

LA PRIMERA SUBHASTA 14 DE JUNY

En un Consell de Ministres extraordinari del 13 de maig passat, el Govern va aprovar el mecanisme per limitar el preu del gas per a la generació elèctrica. Atès que el procediment encara estava pendent del vistiplau de l'Executiu Comunitari per ser implementat definitivament, el reial decret llei es convalidarà al Congrés aquest dijous.

Segons ha informat el Govern, la subhasta del proper 14 de juny serà la primera a celebrar-se amb el límit del preu del gas i afectarà la cassació del mercat majorista de l'electricitat que se celebrarà aquell dia per fixar els preus de l'endemà, dimecres 15 de juny . D'aquesta manera, les companyies elèctriques i la resta d'agents del mercat tenen prou termini per presentar les garanties econòmiques que donen suport a les seves operacions

A la configuració actual del mercat elèctric, el gas determina el preu global de l'electricitat quan s'utilitza, ja que tots els productors reben el mateix preu pel mateix producte, l'electricitat, quan entra a la xarxa.

En tot cas, la proposta, des que va ser remesa a Brussel·les, ha tingut un fort rebuig per part del sector elèctric. De fet, els operadors dels mercats elèctrics d'Espanya i Portugal van advertir dels "importants i rellevants impactes" que aquesta excepció ibèrica pot ocasionar als mercats a terminis de derivats ja contractats.