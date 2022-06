Un pres de la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) , ha assegurat aquest dimecres que un funcionari del centre penitenciari el va colpejar com un "sac de boxa" el 7 de novembre de 2016, durant el judici a la Secció 3 de l'Audiència de Barcelona contra aquest funcionari per la presumpta agressió.

El treballador del centre, jutjat per presumptament agafar pel coll, colpejar i amenaçar el pres en un incident durant un despreniment de sostre en una oficina de la presó el novembre del 2016, ha negat davant del jutge haver agredit cap intern els anys 29 anys que porta de servei.

Arxiu - Façana del Centre Penitenciari Brians 2 de Barcelona, presó on va ser trobat mort ahir el magnat del programari d'antivirus John McAfee, el 24 de juny del 2021, a Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, Catalunya (Espanya). El creador del famos

La víctima ha explicat que va estar pres durant 12 anys per delictes sexuals --per això estava al mòdul 13 reservat a delinqüents sexuals-- i que, el dia dels fets, era al menjador, va veure una fuita d'aigua que va causar el despreniment i es va aixecar per ajudar, moment el que el funcionari li va parar i el va colpejar.

Segons ell, el funcionari el va amenaçar que si comptava alguna cosa dels fets l'acusaria de violació, que li deia 'abusador de nens' i 'violador de nens' , i ha afegit: "Ell es mou per presó com un prepotent narcisista, ell és allà com a xèrif superior. Es creu l'alcaide".

El pres ha manifestat que no va denunciar els fets ni va anar al metge per "por" que el funcionari prengués represàlies, encara que finalment ho va explicar a la seva família i van ser els seus pares els que van donar l'avís del que va passar al centre.

"NO VAIG ARRIBAR A TOCAR-LO"



En la seva declaració, el funcionari acusat ha declarat que en veure la víctima corrent cap a ells enmig de l'incident per l'escapament d'aigua va voler parar-lo: "No vaig arribar a tocar-lo, només vaig fer el gest de stop amb la mà".

Ha rebutjat haver-se dirigit a la víctima amb frases despectives i amenaçar-la o humiliar-la davant d'altres persones , i, per demostrar que mai no hi va haver agressió, ha recordat que els interns poden presentar una instància o acudir al servei mèdic les 24 hores al dia, i que el denunciant en cap moment ho va fer.

L'acusat actualment segueix en actiu i és cap d'unitat al Centre Penitenciari Puig de les Basses de Figueres (Girona), encara que té obert l'expedient de Brians 2.

TESTIMONIS



Durant el judici, un intern que va presenciar els fets ha testificat que estava netejant l'oficina de funcionaris quan es va produir la fuita, i que va veure com l'acusat va agafar la víctima "pel coll per la part del darrere, d'una manera una mica violenta" i li va dir que tornés al seu lloc, i ha negat que el pres fos una persona conflictiva.

Una funcionària que es trobava a l'oficina ha recalcat que es va espantar en desprendre's el sostre, i llavors va venir la víctima a preguntar si havia passat alguna cosa i si estaven bé: “Crec recordar que se li va dir que tornés al menjador. Jo no recordo que ningú no li fes res".

Un agent dels Mossos d'Esquadra ha declarat que va rebre un expedient de la Conselleria de Justícia que demanava investigar els fets i, després de prendre declaració a funcionaris i interns del mateix mòdul, van arribar a la conclusió que l'acusat tenia un "tracte discriminatori cap als interns i els deia que eren diarrea i violadors”.

La Fiscalia demana 4 anys i 2 mesos de presó i 360 euros de multa per delictes de tortures, amenaces, lesions lleus i coaccions, mentre que la defensa demana l'absolució.