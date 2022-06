La Generalitat, agents econòmics i altres institucions han criticat el " retard " en l'execució del Corredor Mediterrani , i han coincidit que temen no assolir els objectius que la Unió Europea fixa en matèria de trànsit de mercaderies per ferrocarril. Ha estat una de les conclusions assolides durant la sessió de la Taula Estratègica del Corredor Mediterrani , constituïda el 2016 i que està formada per més de 130 representants del Govern i de sectors implicats amb el Corredor , la novena reunió del qual s'ha celebrat aquest dimecres a Barcelona .

El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró , ha carregat contra el Govern pel retard en l'execució del projecte a Catalunya, i ha assegurat que, des del Govern, el defensaran amb contundència, davant l'evidència que "no ha estat una prioritat per a l'Estat".

El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró - EUROPA PRESS

També ha lamentat que els ports més importants del país –el de Barcelona, València i Tarragona– no estan connectats amb Alta Velocitat , i ha defensat que no construir el Corredor “és una manera de frenar el progrés econòmic” dels territoris. Ha recordat que, en uns anys, els productes enviats per carretera hauran de pagar un cànon per emissions de CO2, de manera que "perdran competitivitat" a nivell de preus.

“ Si no es prioritza, s'accelera, i si es margina conscientment, només és per criteris polítics ”, ha insistit, i ha advertit que si no es compleixen els terminis establerts la Generalitat es pot plantejar acudir als tribunals europeus. Ha recordat les dades inversió de l'Estat a Catalunya el 2021, que ha estat el 35,7% de la pressupostada, mentre que a Madrid ha estat del 187,3%, unes xifres que "no són acceptables".

En aquest sentit, ha assegurat que si s'executés el 100% de les inversions, es podrien construir dos corredors per any en els darrers 10 anys, segons els seus càlculs, un projecte que veu "punter per al progrés de l'economia d'Europa i de Catalunya”.

PARTICIPANTS



A la sessió han participat la coordinadora del Corredor Mediterrani de la Unió Europea, Iveta Radicová ; el coordinador espanyol, Josep Vicent Boira ; el president de Ferrmed, Joan Amorós , i el secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, que ha tancat les jornades.

A més, la presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca ; el director de logística de Seat, Enric Martí ; el responsable del Centre de Producció de BASF a Tarragona, Benjamin Hepfer ; la responsable de Logística de Grup Freixenet, Cristina Duran ; el secretari general de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrniques, Josep Collado i el director general de Best Hutchison Ports, Guillermo Belcastro .

"EL CORREDOR MEDITERRANI FUNCIONÉS"



Radicová ha lamentat "discrepància i diferents prioritats" entre governs regionals i nacionals a Europa, cosa que segons ell passa també entre la Generalitat i el Govern , i ha afirmat que també hi ha massa plans però poques concrecions.

Ha defensat el Corredor com a "una bona inversió", però ha afirmat que la fase preparatòria és massa llarga comparada amb la fase de construcció que s'acaba realitzant, i s'ha compromès a esforçar-se al màxim per solucionar aquest tipus de problemes que frena l'execució del projecte.

Contràriament, Boira ha defensat que “ en un termini raonable de temps, el Corredor Mediterrani funcionarà ”, i que mai hi ha hagut en marxa tantes actuacions com en aquests moments. “ No estem parant. Tenim obres en pràcticament tots els trams del Corredor ”, ha assegurat, i ha afegit que el període 2018-2022 ha estat positiu per a la seva evolució, ja que s'han revertit segons ell polítiques anteriors que el bloquejaven.



Amorós ha dubtat que el ferrocarril pugui absorbir el 30% del trànsit de mercaderies per complir els criteris de la Unió Europea i ha defensat "concentrar les inversions allà on es produeix el trànsit", cosa que a parer seu no s'està fent en aquests moments. Ha demanat 16 terminals noves per poder arribar als nivells de trànsit de mercaderies en ferrocarril que estableix la Comissió Europea i ha lamentat: "No estem fent res. No només, aquí sinó a molts països d'Europa està passant".

"VA TARDA, NO ARRIBA"



Gavín ha lamentat que el Corredor "va tard, no arriba", i ho ha defensat com una infraestructura que descarbonitza de forma massiva , i que dóna eines de competitivitat a les empreses, que tenen necessitats i projectes concrets.

"Darrere del Corredor hi ha les empreses, projectes d'intermodalitat molt potents, amb alta capacitat de reduir emissions i de pujar al tren de manera massiva", ha defensat, i ha lamentat que a Catalunya només hi ha un Corredor eficient de mercaderies per anar a Madrid , i no a Europa.

EL LAMENT DELS EMPRESARIS



Roca ( Cambra de Barcelona ) veu "un gran desavantatge, un parany" en què no s'executi ràpidament el Corredor perquè, sumat a la inflació, pot suposar un augment dels preus, i ha instat a continuar treballant per fer-ho possible.

Per la seva banda, Martí ( Seat ) ha destacat el valor afegit de Seat: "Ens heu de cuidar, perquè Seat continua sent l'empresa única integral del sector de l'automoció" a Espanya, i ha dit que l'empresa farà servir el tren si existeix la infraestructura i si hi ha potencial per connectar-se amb Europa.

Per a Hepfer de Basf , el Corredor Mediterrani és clau per a l'economia de la seva empresa, i ha criticat que porta "50 anys de desconnexió", per la qual cosa ha instat administracions a continuar treballant per posar-lo en marxa com més aviat millor.

Duran, de Freixenet ha argumentat que, si totes les empreses volen passar a utilitzar de forma majoritària l'exportació de mercaderies mitjançant el ferrocarril, "no hi haurà prou infraestructures per a tothom", per la qual cosa cal el Corredor.

Des de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrniques , Collado ha defensat que existeix la "infraestructura, les possibilitats i les capacitats", i ha assegurat que el sector agroalimentari treu a les carreteres europees 20.000 camions.

I Belcastro ( Best Hutchison Ports ) ha reflexionat sobre la quantitat de camions que travessen la frontera cada dia amb França, 20.000 diaris segons les seves dades i, ha advertit: “No tenim prou espai per introduir tots aquests ferrocarrils al Port de Barcelona”.