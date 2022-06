El president de la CEOE , Antonio Garamendi , ha assenyalat, en referència a la proposta d'incorporar representants dels treballadors als consells d'administració de les empreses que aquestes ja compten amb consellers independents preparats per a la gestió empresarial.

" Zapatero a les teves sabates ", ha assenyalat el líder patronal en referència a la proposta promoguda per la vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz. Durant la seva intervenció al III Fòrum Internacional d''Expansió', Garamendi ha recordat en aquest aspecte que les empreses espanyoles ja compten amb accionistes, que fonamentalment són “gent normal, de classe mitjana”.

El president de la CEOE, Antonio Garamendi, en una imatge de fitxer.

Tot i això, Garamendi ha reconegut la participació dels empleats a l'empresa, ja que aquesta "també és dels treballadors i lògicament és part fonamental d'aquest àmbit del que és la nova empresa", però ha incidit que una proposta d'aquest tipus suposaria "tornar a temps del passat".

"LES EMPRESES VAN TANCAR A LA PANDÈMIA PERQUÈ L'ADMINISTRACIÓ LES VA TANCAR"



El líder de la patronal ha explicat que actualment les empreses pateixen els efectes d'una doble crisi després dels impactes de la guerra a Ucraïna. "Hem aguantat l'embranzida i hem participat en la solució", ha manifestat Garamendi en referència a les empreses espanyoles. En aquest punt, el president de la patronal ha subratllat que "les empreses d´aquest país van tancar perquè l´Administració les va tancar".

Antonio Garamendi s'ha referit especialment a les companyies d'alguns dels sectors més afectats per la crisi del Covid, com l'hostaleria o el comerç , i ha assegurat que han estat precisament els empresaris els responsables de la reducció a l'aplicació d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE), des d'uns 3,5 milions al començament de la crisi sanitària fins als 25.000 actuals.

Pel que fa a la guerra a Ucraïna, el president de CEOE ha incidit en l'efecte accelerador que el conflicte bèl·lic ha tingut sobre la inflació.

En concret, ha mostrat la seva preocupació per l'índex subjacent, que exclou del càlcul alguns elements més volàtils com ara productes energètics o aliments. Garamendi ha assenyalat que si a principis d'any eren 20 productes d'aquest subíndex els que se situaven per sobre del 4%, actualment hi ha més de 100 els que superen aquesta taxa.

LLIGAR ELS CONVENIS A LA INFLACIÓ, UN "DRAMA PER A L'ECONOMIA"



També ha comentat la negativa de la patronal a arribar a un acord sobre el pacte de rendes amb sindicats i Govern pel risc d'entrar en una inflació "de segona ronda", fent referència a portar l'augment dels preus als salaris i la possibilitat que la inflació es torni estructural.

Garamendi ha explicat que la petició de les altres parts negociadores passaven per implementar la inflació en gran part dels convenis empresarials , cosa que, si bé "pot semblar interessant a curt termini, seria un autèntic drama per a l'economia".

PENSIONS: "UN PROBLEMA SERIÓ"



Al costat de les pensions, Garamendi ha reconegut "un problema seriós", ja que cada punt d'inflació suposa a les pensions 1.700 milions d'euros de cost addicional.

Amb aquesta base ia una inflació del 8,1%, la despesa addicional puja fins als 14.000 milions, segons càlculs del líder empresarial. A aquesta xifra caldria sumar-hi 4.000 milions més, on s'inclouen les actualitzacions de les pensions en trams superiors.

En aquest punt, i després de recordar que el dèficit de l'Administració se situa al voltant del 7% amb una previsió de creixement del 4%, Garamendi ha subratllat que "l'Estat és el que ens ha de donar l'estabilitat perquè treballem" .

PRESSIÓ FISCAL



Pel que fa a l'escenari fiscal, Garamendi ha fet al·lusió a la suposada menor pressió fiscal que actualment té Espanya en comparació amb altres països europeus.

El president de la CEOE ha explicat que si es divideixen els impostos que es recapten pel nombre d'espanyols, la pressió fiscal és menor que a Europa, però si es divideixen els impostos recaptats pel nombre d'espanyols que paguen els tributs la pressió fiscal "és molt superior".

Garamendi ha fet aquest incís perquè a Espanya l'economia submergida ronda el 24%, mentre que a la resta d'Europa és del 13%.

Addicionalment, ha apuntat que a Espanya hi pot haver 61.000 milions d'estalvis en gestió per part de l'Estat, sense incloure àrees com sanitat o educació.

Aquí el president de la patronal ha advertit que si bé s'han actualitzat les previsions de creixement a la baixa pel context macroeconòmic, els pressupostos generals de l'Estat (PGE) no han variat de cara a l'any que ve.

Garamendi ha posat èmfasi en aquest desajust en les previsions per al preu del barril de petroli, que als PGE s'estima a un preu de 63 dòlars, molt per sota de la cotització durant les últimes setmanes, especialment quan va esclatar el conflicte entre Rússia i Ucraïna.

En última instància, el president de CEOE s'ha referit als fons europeus ia la importància de controlar "molt bé" que aquestes inversions siguin realment un canvi estructural per al país .

Pel costat de les pimes, Antonio Garamendi ha instat la banca a participar "activament" en la distribució d'aquests recursos a la petita empresa, que segons el líder empresarial "en aquest moment té un problema de solvència, no de liquiditat" .