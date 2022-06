cues de fins a 13 quilòmetres entre Barberà del Vallès i Montornès del Vallès / @EP

L'autopista AP-7 registra cues de fins a 13 quilòmetres entre Barberà del Vallès i Montornès del Vallès (Barcelona) en sentit Tarragona aquest dijous al matí per un camió cisterna accidentat, segons un tuit del Servei Català de Trànsit (SCT).

La via està totalment tallada en sentit sud i s'ha reobert la circulació sentit nord on hi ha 17 quilòmetres de retencions intermitents.

També hi ha afectacions a les vies B-23, C-58, i B-30 ia la C-59 des de Palau-solità i Plegamans (Barcelona) ia la C-17 des de Parets del Vallès (Barcelona) als seus enllaços a l'AP-7.

El conductor del camó ha sortit il·lès després d'incendiar-se el vehicle, i fins al lloc s'han desplaçat sis dotacions de Bombers de la Generalitat, ha informat el cos d'emergències.

Prossegueixen la neteja de la taca d'oli provocada per l'accident, que segons Bombers previsiblement fins dijous a les 11 hores.