L'expresident de la Generalitat Artur Mas davant del Tribunal de Comptes/ @EP

Hisenda no ha actuat en el cas del pagament de la fiança de l?expresident Artur Mas i altres exconsellers d?almenys 5 milions d?euros pels responsables de la Caixa de Solidaritat, oberta per ANC i Òmnium per pagar multes judicials al sobiranisme.

Amb els pagaments de tercers, s'obre aquesta doble via: si s'entén que hi ha una donació, aleshores tributa a Donacions davant l'autoritat fiscal autonòmica; si no és així, es pot considerar un guany no justificat en espècie que tributa a l'IRPF. Cal recordar que la Caixa de Solidaritat ha pagat fins a 14 milions d'euros de multes i assistència jurídica a investigats pel desafiament independentista



Però és que en el cas d'Artur Mas i d'altres exconsellers, és una donació o un guany més evident amb quanties molt elevades, que no ha tingut conseqüències tributàries. El Tribunal de Comptes els va condemnar a pagar prop de 5 milions d?euros, import que va considerar provat que va ser el cost d?organitzar el 9-N. Mas va fer una crida i va declarar que no podia cobrir aquesta quantitat el 2017, exercici que estaria prescrit fiscalment, moment en què va començar el procés de col·lecta o crowdfunding.

Gràcies a la Caixa de Solidaritat, finalment Mas va lliurar el 2019 les quantitats sol·licitades pel Tribunal de Comptes i pel Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona per evitar l'embargament de béns als processats per la consulta del 9-N, als quals després s'hi han sumat els investigats pel referèndum de l'1-O. La Caixa de Solidaritat ha pagat fins a 14 milions d'euros en multes i assistència jurídica d'encausats pel desafiament independentista.

En el cas de Mas no hi ha hagut cap conseqüència tributària, perquè davant l'Agència Tributària de Catalunya, la Generalitat va decidir blindar els seus funcionaris de possibles prevaricacions per no actuar contra Mas i els exconsellers i, en plena pandèmia, el maig del 2020, va aprovar una reforma de Successions i Donacions que va suposar una important pujada i, alhora, va introduir una bonificació del 99% de donacions i actuacions de caixes de solidaritat . Un vestit a mesura que no ha estat recorregut.

Pel que fa a l' AEAT, un informe de la Inspecció de la Delegació Especial a Catalunya de l'Agència Estatal , va aconsellar actuar contra Mas i els exconsellers per guanys no justificats a l'IRPF. Aquest informe va arribar finalment als Serveis Centrals de l'Agència Tributària a Madrid i es va guardar a un calaix.