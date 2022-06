EuropaPress 2289125 ada colau consell metropolita amb 1

Al final va ser un grup reduït d'incondicionals els que van avalar Ada Colau perquè es presentés per tercera vegada a les municipals previstes per al maig del 2023.

Perquè segons expliquen en exclusiva a El Confidencial la perspectiva que fos un altre el candidat era temut entre les files dels comuns. Colau aspira a guanyar o ser imprescindible perquè l'alcalde sigui un altre, perquè les enquestes inflades només se les creuen qui les cuina, i entre els barcelonins no té cap dubte que Colau no és l'alcaldessa que volen per a la seva ciutat sinó tot al contrari . I és que els fidels "al pessebre comú" ha minvat tant que també es notarà a les urnes el maig del 2023.

Aposten tot a obtenir vuit regidors, per vendre'ls cars oa ERC o al PSC encara que Colau no segueixi després de les eleccions perquè la supeditada a una clamorosa victòria, cosa que no succeirà ni posant-li una espelma a Santo dels impossibles.

Els incondicionals de Colau són un grup reduït de 300 persones que viuen a compte dels sous que reben de les arques de les administracions públiques lligades a Barcelona a mesura que s'ha encongit el pes de la militància que en els millors temps va arribar a estar integrada per 15.000 persones, moltes de les quals provenien d'aquells moviments socials que li han donat l'esquena clan Colau.

L'alcaldessa Colau es mou com a peix a l'aigua amb un baix nombre d'incondicionals que li deixen les mans més lliures per fer i desfer dins i fora del partit.

Així, al llistat d'incondicionals trobem persones vinculades a contractes de serveis, com Daniel Bartolomé Bermúdez , o els que estan associats a entitats properes, com Enar Gallardo , de la Fundació IPSS (Institut per la Promoció Social i la Salut). O Edgar Peñas Farré , tècnic de projecte a ABD Associació Benestar i Desenvolupament, que rep subvencions del consistori barceloní.



També resulta rellevant allò que succeeix amb el comitè de garanties del partit , l'òrgan responsable de vetllar pel funcionament democràtic de BComú, l'anomenat Comitè de “garanties” és interessant qui l'integra. Marta Duñach Masjuan , qui s'exerceix al Consell Municipal del Districte de Gràcia; Miquel Àngel Essomba Gelabert , del Comissionat d'Educació i Universitats; Fernando Pindado Sánchez Barcelona, del Comissionat de Participació, i Laura González de Paoli , assessora jurídica de la Federació d'Associacions de Veïns (FAVB), una de les plataformes properes a l'Ajuntament de Barcelona.

Perquè res ha canviat des dels seus inicis on els "crits" entre el matrimoni "Clinton barceloní", sobrenom que poc ha transcendit davant l'opinió pública, s'escoltaven nítidament i per enrojolar dels presents. Aquest estret cercle és el que “ha pres” les decisions importants i el “pèl” als seus confiats votants i simpatitzants.

La Coordinadora General la integren 40 persones, per sota el consell polític , 150 persones, ia la base de la piràmide hi ha el plenari, amb 1.500 participants. Tot i que les bases segons les seves dades la integren 15.000 persones, perquè aquestes dades són “top secret”.

Només la coordinadora general pot presentar propostes com un candidat de primàries . Entre els seus membres hi ha Beatriz Martínez Alonso, Tània Corrons Mellado, Jordi Martin López, Ancor Mesa Méndez, Julia Miralles, Aitor Hernández Carr, Eduard Corbella Cervelló, Carolina Recio Càceres, Sílvia Casorrán Martos, Maria del Mar Trallero Cordero, José Vicente Madol , Maria Luisa d'Addabbo i Alexandra López Lorente, que ocupen càrrecs com a personal eventual, amb caràcter d'assessors o consellers a les diferents administracions públiques on els comuns prenen aquestes decisions.

També apareixen entre els membres de la coordinadora general càrrecs de major rang, com la diputada del Parlament de Catalunya Jèssica González Herrera o la cap de Gabinet de la Regidoria de Drets de Ciutadania, Julia Trias Jurado .

Són pocs per a una ciutat gegantina com Barcelona, però tots comparteixen un denominador “comú”: mantenen les seves vides gràcies al flux de fons públics de Barcelona .

Venien a canviar la ciutat i és evident que l'única cosa que han canviat i millorat per bé és la seva qualitat de vida mensualment.