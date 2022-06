CAIXABANK A LA VANGUARDIA DE LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA/ @CAIXABANK

CaixaBank i Microsoft han establert un acord estratègic d'innovació conjunta amb l'objectiu de potenciar l'aplicació de la Intel·ligència Artificial (IA) en noves solucions financeres, així com crear nous entorns de treball innovadors ubicats al Metavers .

L'acord suposa la posada en marxa d'un Laboratori d'Intel·ligència Artificial (AI Innovation Lab) entre les dues entitats, amb una involucració especial de CaixaBank Tech , l'empresa tecnològica llançada el 2021 per potenciar l'evolució tecnològica del Grup CaixaBank.

Aquesta filial IT de CaixaBank compta amb un equip de professionals especialitzats en l‟aplicació de la Intel·ligència Artificial al sector financer i també amb un Centre d‟Excel·lència propi per impulsar la innovació en aquest àmbit. El nou Laboratori, ubicat a Barcelona, treballarà en coordinació amb l' Hub d'R+D a Intel·ligència Artificial que Microsoft té a la ciutat, compost per prop d' un centenar de desenvolupadors de programari, científics de dades i especialistes en machine learning . Disrupció als serveis financers gràcies a la Intel·ligència Artificial .

L' AI Innovation Lab se centrarà en el desenvolupament de proves de concepte, prototips i casos d'ús que explorin la disrupció als serveis financers a partir de l' aplicació de tecnologies d'intel·ligència artificial.

Entre els primers projectes de co-innovació identificats , destaquen els relacionats amb la millora dels models d'IA usant noves tecnologies incipients que es troben actualment en l'àmbit de la recerca, així com la incorporació de la Intel·ligència Artificial al dia a dia ( 'AI at Scale' ).

Aquestes iniciatives podran anar dirigides a millorar l' eficiència dels processos , l' experiència del client o la ciberseguretat , entre d'altres àrees. Un exemple d'aquests projectes innovadors és la creació d'un cyberassistant , que permetria ajudar els empleats i unitats de backoffice a 0 que realitzen, per poder disposar de més temps en la gestió de les seves activitats principals. Una altra possibilitat seria explorar la millora de les interfícies d'usuari dels sistemes de manera que tant els clients com els empleats puguin comunicar-se amb la tecnologia de l'entitat mitjançant el llenguatge natural, sense haver de recordar menús o circuits.

CaixaBank i Microsoft treballaran també en la creació d'entorns virtuals interactius (metaversos) que ofereixin experiències immersives, amb aplicacions en la millora de l'experiència de clients i empleats , així com en la posada en marxa d' escenaris de treball híbrids . El metavers pot tenir múltiples possibilitats al sector financer, des de la creació d'un nou canal d'interacció que estendria l'experiència de clients fins a la creació de models de col·laboració interna a oficines virtuals, passant per la incorporació i el desenvolupament del talent, entre molts altres.

“CaixaBank va començar a explorar els usos de la Intel·ligència Artificial al sector financer fa més d'una dècada i això l'ha convertit en una de les entitats més actives en el llançament de nous serveis basats en aquesta tecnologia, amb projectes que han suposat una novetat a nivell mundial, i un equip professional referent a nivell nacional i internacional. Unir forces amb Microsoft a la investigació de la Intel·ligència Artificial ens ajudarà a accelerar la creació de productes i solucions reals aplicant la tecnologia més innovadora que existeix en aquest àmbit i, posar-la així, a disposició dels nostres clients i empleats ”, assenyala Luis Javier Blas Agüeros, director de Mitjans de CaixaBank.

"La combinació del coneixement profund del mercat financer de CaixaBank, amb l'experiència de Microsoft en Intel·ligència Artificial i altres tecnologies innovadores, facilitarà el desenvolupament de solucions que transformaran l'experiència dels clients de serveis financers", afirma Alberto Granados, president de Microsoft Espanya .

CaixaBank és el banc més innovador en l'aplicació de la intel·ligència artificial als serveis financers a Espanya. L'entitat ha estat pionera a nivell mundial a l'entrenament en espanyol de la IA conversacional ia la posada en marxa d' assistents cognitius per atendre empleats i clients. Avui dia, CaixaBank està aplicant tota la potència de la IA al desenvolupament d'eines per als seus gestors i clients, així com a altres objectius estratègics, com la formació dels seus empleats.

CAPACITACIÓ PROFESSIONAL PER ACCELERAR LA INNOVACIÓ

Com a part de l'acord de coinnovació entre les dues companyies, CaixaBank i Microsoft definiran una sèrie d'itineraris formatius per als professionals de les àrees tècniques i de negoci del banc, incloent-hi l' AI Business School for Financial Services , un programa de formació que té com a objectiu adquirir un coneixement estratègic sobre limpacte de laplicació de la Intel·ligència Artificial als serveis financers. Així mateix, es reforçarà la formació tècnica a les àrees de cloud, seguretat, gestió de dades i IA, en línia amb l'especialització en carreres tecnològiques que es potencia a CaixaBank Tech.

CaixaBank és el grup financer líder a Espanya. Amb un volum d'actius de 689.217 milions d'euros, és el banc més gran del mercat domèstic i ostenta una posició rellevant a nivell europeu. Destaca la forta presència a Portugal, on controla el 100% de BPI. El grup, presidit per José Ignacio Goirigolzarri i dirigit per Gonzalo Gortázar , té 20,4 milions de clients, la xarxa d'oficines i caixers més gran a Espanya i Portugal i el lideratge en banca digital, amb una base d'11 milions de clients digitals.