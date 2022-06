Diego López @ep

El Reial Club Deportiu Espanyol ha anunciat aquest dijous que el porter Diego López deixarà de ser jugador de l'entitat blanc-i-blava a partir del pròxim 30 de juny després de no renovar el seu contracte, per la qual cosa posarà fi a la seva etapa perica després de sis temporades.

"Capità del primer equip, Diego López ha estat durant totes aquestes temporades un dels pilars del vestidor i un exemple de professionalitat per als seus companys i els joves que aspiren a tenir una carrera tan prolífica com la seva", ha dit el club en un comunicat.

D'aquesta manera, el porter gallec de 40 anys s'acomiadarà del club i de l'afició dilluns que ve a la tarda en un acte que tindrà lloc a l'RCDE Stadium. En aquestes sis temporades, Diego López ha disputat 213 partits oficials i s'ha convertit en un dels jugadors històrics de l'entitat catalana.

López també ha establert tres rècords d'imbatibilitat amb l'Espanyol (Primera Divisió, Segona Divisió i en competició europea), a més del premi Zamora al porter menys golejat de la categoria de plata, en la temporada 2020/21.

La seva incorporació va ser tota una declaració d'intencions del president Chen Yansheng per fer un pas endavant i un plus de qualitat a un planter que havia patit en les temporades anteriors. Procedent de l'AC Milan i amb un passat en grans clubs europeus, com el Reial Madrid o el Vila-real, el porter va aconseguir aviat la titularitat de la qual només el van apartar les lesions puntualment.