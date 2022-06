El Jutjat Penal número set de Sevilla ha condemnat Francisco Javier García , conegut com El Cuco i ja condemnat per encobrir el 2009 l'assassinat de la jove sevillana Marta del Castillo , ia la seva mare, a dos anys i mig de presó per un delicte de fals testimoni comès en les seves respectives compareixences com a testimonis en el judici celebrat el 2011 contra els adults acusats per aquest crim.

L'arribada de Francisco Javier García, conegut com El Cuco, als jutjats de Sevilla. - JOAQUÍN SURO-EUROPA PRESS

Després que a la primera sessió del judici celebrat en contra els passats dies 26 i 27 de maig, tots dos reconeguessin els fets continguts a l'escrit d'acusació de la Fiscalia però optessin per no contestar preguntes, la sentència els condemna a dos anys i mitjà de presó per fals testimoni, així com a una multa de sis mesos, amb una quota diària de vuit euros.

La representació dels pares de Marta del Castillo havia sol·licitat al tribunal que deduís testimoni contra ells per un nou delicte contra la integritat moral , sota la premissa que en reconèixer de manera "genèrica i abstracta" els fets de l'escrit d'acusació de la Fiscalia i no respondre preguntes, els acusats s'haurien tornat a “burlar de la Justícia” i de la família de la víctima, incrementant encara més el seu patiment.

En concepte de responsabilitat civil, hauran d'indeminitzar "de forma conjunta i solidària" cadascun dels pares de Marta del Castillo amb 15.000 euros, segons consta en la sentència dictada pel Jutjat Penal número 7.