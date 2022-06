La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz , ha afirmat que nota Podem "nerviós" davant la construcció del seu nou projecte polític i ha aconsellat calma perquè totes les formacions hi caben i són "imprescindibles", encara que el protagonisme ha de recaure en la societat civil.

També ha subratllat que ara a Andalusia l'espai confederal i Més País estan "remant junts" a les eleccions andaluses, amb la coalició 'Per Andalusia', i que la formació morada ha deixat clara que està en la línia d'eixamplar l'espai progressista, com han dit públicament.

(ID) La ministra Portaveu, Isabel Rodríguez; la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz i el ministre de Consum, Alberto Garzón, en arribar a la compareixença després del Consell de Ministres

Així ho ha traslladat en declaracions a 'La Sexta', després d'anunciar que el proper 8 de juliol llançarà la presentació de la seva nova plataforma i arrencarà, així, el procés d'escolta que mantindrà amb la societat civil.

Preguntada sobre quina és la seva relació amb Podem, la ministra de Treball ha respost que és “bona” encara que ha admès que estan “nerviosos” i hi ha una certa tensió amb l'impuls d'aquesta plataforma.

"Parlo amb els grans de vegades i em diuen estan nerviós però no sé molt bé per què. Tranquil·litat, ja està, sumarem i no hi ha problema. Pensem en la gent que està a l'atur, en les mares que ho pensi malament (...) Només entenc les diferències en els projectes i jo no em distrauré, he compartit militàncies diferents amb molta gent (...) No cal trencar-ho tot, cal cuidar-se", ha desglossat.

Per tant, ha dit que a la seva nova iniciativa "cap tothom" i vol que estigui tota la militància d'IU i Podem, que són d'"or". "Jo mai exclouré ningú, és un projecte teixir mà a mà", ha plantejat.

ES POT PARLAR DE TOTES LES SEGLES PERÒ CAL SUMAR



En aquest sentit, ha insistit que amb els partits es poden "parlar de totes les sigles que vulguin" però ha desgranat que cal sumar, atès que no aspira a un "projecte marginal" sinó de "llarg abast" per arribar a les majories socials.

Qüestionada sobre si Podem no vol incloure Més País en aquest procés, la vicepresidenta ha respost que ja estan fent campanya junts a Andalusia , precisant que si els líders de Podemos i Íñigo Errejón no coincideixen junts en actes serà per qüestions d'agenda. "No passa res (...) L'important què és, canviar la vida de la gent o les relacions personals dels polítics? És difícil emportar-se malament amb mi", ha afegit.

I és que ha emfatitzat que els partits tenen les seves diferències però ara la societat volen que sumin per “millorar la democràcia espanyola”, sobretot en un context actual on hi ha una “esquerra desmobilitzada”.

"És una evidència dir que l'esquerra està desmobilitzada. Crec que l'esquerra necessita un impuls i una esperança i per això faré això", ha conclòs.