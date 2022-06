Agents de la Policia Nacional i dels Mossos d'Esquadra han detingut a la localitat de Vespella de Gaia (Tarragona) un individu amb nombrosos antecedents penals pels seus al·legtes després de la mort el 2022 del líder de Daesh Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Quraishi, presumptament difonent material radical i violent contra interessos d'Occident.

Moment de la detenció @ep

El detingut fins i tot va arribar a presumir del seu compromís amb l'organització terrorista, a la qual hauria realitzat un jurament de lleialtat , i animava tercers a cometre accions violentes com a decapitacions. Residia en un habitatge ocupat.

Segons els dos cossos policials, l'operació s'ha dut a terme per la presumpta participació en el delicte d'adoctrinament actiu de tercers. Durant la investigació s'ha pogut constatar que el subjecte estava "altament radicalitzat i plenament adherit als postulats ideològics de l'organització terrorista".

L'operació s'ha desenvolupat conjuntament entre la Comissaria General d'Informació i la Brigada Provincial d'Informació de Tarragona, totes dues de la Policia Nacional, i la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra de Tarragona.

Aquest dijous al matí l'arrestat ha estat posat a disposició del Jutjat Central d'Instrucció número Tres de l'Audiència Nacional, el titular del qual ha decretat el seu ingrés a la presó.

INVESTIGACIÓ DES DE GENER DE 2022



La investigació va començar el gener del 2022 quan els experts en la lluita contra el terrorisme van detectar un individu alineat amb els postulats de Daesh que difonia material radical i violent de tall gihadista.

Conscient de la seva activitat terrorista, prenia diferents mesures de seguretat per evitar ser detectats. Entre altres, efectuava canvis constants del lloc de residència, ocupant habitatges deshabitats i aïllats dels nuclis urbans, que li permetessin tenir un millor control de l'exterior.

Els agents van destacar el seu avançat estat de radicalització al costat dels nombrosos antecedents penals, ja que havia complert pena privativa de llibertat per un delicte contra les persones.

Dilluns a la matinada, es va posar en marxa el corresponent dispositiu policial practicant, a més de la detenció del subjecte, el registre de l'habitatge ocupat on residia, on els agents van confiscar mitjans electrònics, terminals telefònics i documentació de gran interès, que estan sent analitzats pels investigadors.