El castell de Sigmaringen (Alemanya) va donar un rei a Romania i en va poder donar un altre a Espanya

Sigmaringen és un poblet de l'estat alemany de Baden-Würtemberg la vida del qual gira al voltant de l'històric castell, situat a dalt d'un turó i vorejat en un dels costats pel riu Danubi. El castell va pertànyer a una de les dues grans branques dels Hoenzollern, la de Suàbia, que va romandre fidel a Roma després de la Reforma, mentre que els seus parents de Franconia es van passar al protestantisme. Aquests últims es van apoderar de les terres eclesiàstiques i van formar-hi el ducat de Prússia, que seria, amb el pas dels segles, el germen de l'imperi alemany, mentre que la branca de Suàbia va rebre de Carles V el comtat de Sigmaringen com a premi per la seva fidelitat. Quan Napoleó va redissenyar el mapa polític d'Europa, els va convertir en prínceps independents, encara que la glòria va ser molt efímera i el 1849 el territori va quedar agregat a Prússia. La branca catòlica va donar alguns personatges famosos: un d'ells Sant Fidelio, predicador de la Contrareforma, assassinat pels protestants i patró de la ciutat.

El castell des del Danubi

El castell de Sigmaringen segueix pertanyent als Hohenzollern Sigmaringen que ja no l'utilitzen com a residència familiar, encara que sí per a determinats actes socials, com en el cas de casaments i celebracions íntimes, que solen fer-se a l'antic dormitori que feia servir durant les seves estades l'emperador Guillem I i s'escalfava amb una gegantina estufa de pisa. La decisió sembla molt raonable si tenim en compte que, obert al gaudi dels visitants, ha de tancar a l'hivern perquè al seu interior fa més fred que al mateix carrer i això que després de l'incendi que hi va haver el 1893, que va durar tres dies sencers , es va instal·lar l'electricitat. Per cert, no va ser la primera visita del foc: hi va haver una altra anterior al segle XVI que va destruir bona part del castell, per això el visitant constant sense dificultats diverses etapes constructives.

La fortalesa, la tranquil·litat de la qual només és torbada avui per la visita dels pacífics turistes, va influir en la història d'alguns països. Va canviar, en efecte, la de Romania. Després que Moldàvia i Valàquia s'alliberessin del protectorat rus com a conseqüència de la pau de París de 30 d'agost de 1856, va aparèixer al mapa d'Europa un nou estat que, després d'uns primers anys molt assenyat i el destronament del príncep Cuza, va trobar una dinastia amb Carles de Hohenzollern Sigmaringen. Fill del príncep Carles Antoni, va néixer en aquest castell el 20 d'abril del 1839 i amb el suport de Napoleó III, va ser proclamat rei l'any 1866.

Plaça Major del poble

En canvi, no va poder variar la història d'Espanya. Quan, destronada la reina Isabel II per la revolució de 1868 i havent establert les corts constituents com a règim polític la monarquia democràtica l'11 de febrer de 1869, el general Prim, àrbitre de la situació, es va dedicar a buscar un titular idoni a alguna casa real europea. Això sí, partint de la base que no existia possibilitat, ni desig, d'accedir a les pretensions irrefrenables del senyor Antonio d'Orleans, duc de Montpensier -hàbil intrigant, cunyat de la reina destronada i se suposa que finançador ocult del seu destronament- per cenyir la corona d'Espanya, perquè ho impedien l'enemiga de l'emperador de França i el fet d'haver causat la mort en dol de l'infant Don Enrique de Borbón, nebot de la seva dona.

Es va haver de buscar al costat de les nostres fronteres i la candidatura més adequada va semblar la de Don Fernando de Coburgo, rei consort de Portugal, que va declinar l'oferiment per raons molt poderoses: una opinió pública gens procliu a aliances amb Espanya que poguessin posar en perill la independència del país, els recels d'Anglaterra i França i la seva còmoda situació crematística i afectiva -estava emparellat amb la bella actriu Elsa Hensler- a Lisboa. Prim es va dirigir aleshores a la casa de Savoia, titular de la corona d'Itàlia, i l'ambaixador espanyol Montemar va sondejar la disponibilitat dels ducs d'Aosta i de Gènova, amb resultat negatiu. També va desestimar l'oferta que li van fer, “pels molts anys i la mala salut”, el general Espartero.

.Carlos V en un curiós fresc al sostre d'un dels salons

Paral·lelament i des de la mateixa primavera de 1869 es va airejar -es diu que a instàncies de Bismark- la candidatura de Leopold de Hohenzollern Sigmaringen, que era catòlic i havia casat amb la princesa Antonia de Portugal, filla de Ferran, però ja des del principi es va pronunciar en contra Napoleó III qui, si s'havia oposat a la de Montpensier per raons personals i dinàstiques, considerava la d'un Hohenzollern com a atemptatòria als interessos nacionals del seu país. Tot i així, fracassades les altres opcions, Prim, amb el suport de Sagasta i els progressistes, va fer una oferta concreta a Leopoldo el 17 de febrer de 1870. Bismarck es va afanyar a enviar sengles negociadors a Madrid el mes d'abril, les gestions dels quals van ser tan bon camí que van rebre el recolzament de l'emperador de Prússia el 21 de juny. I quan només faltava el referèndum del congrés dels diputats espanyol, una indiscreció de Ruiz Zorrilla va posar sobre avís l'ambaixador francès, que va informar amb tota diligència París i va donar lloc a l'oposició frontal de Napoleó III al punt que, quan Prim va fer pública la candidatura el 6 de juliol, la va considerar com el més gran dels greuges. Hohenzollern es va afanyar a renunciar, però els ànims estaven de tal manera encrespats entre els dos països que un fet menor, l'anomenat incident d'Ems, va ser el casus belli de la subsegüent guerra francoprusiana, declarada el 19 de juliol, que li costaria la corona a Sedan a l'emperador dels francesos.

Gairebé un segle després, el castell va ser l'escenari d'una altra pàgina dramàtica a la història de França i Alemanya en el moment en què, després del desembarcament de les tropes aliades a Normandia el 6 de juny de 1944, els nazis van haver de batre's en retirada de territori francès. El juliol d'aquell any, la ciutat balneària de Vichy, que havia estat la seu del govern col·laboracionista establert després de l'armistici, semblava abandonada i els alemanys van decidir establir una nova capital a Belfort. Amb aquesta finalitat van evacuar el 20 d'agost el mariscal Petain, cap de l'Estat francès, i el van instal·lar al castell de Morvillars, a prop d'aquesta darrera ciutat. Però l'estada va ser breu perquè Belfort es va convertir immediatament en zona de guerra i el vell mariscal va suportar un nou trasllat forçós al setembre, ara ja a territori alemany i concretament a Sigmaringen. Herbert R. Lotman, biògraf de Petain, descriu l'ambient decadent de l'última seu del govern col·laboracionista francès. La vida del vell soldat a Sigmaringen és tranquil·la. “A banda de les passejades diàries, el mariscal portava la vida d'un reclús i només es veia amb els seus assistents”, encara que els diumenges anava a Missa. Encara rep a finals de mes l'ambaixador alemany Otto Abertz i el comissionat dels obrers francesos a Alemanya, Bruneton.

Es produeix llavors una situació surrealista entre el mariscal i la Comissió Francesa per a la Defensa dels Interessos Nacionals, presidida per Brinon, que ha substituït el govern en retirada i que comparteixen sendes ales del castell. Brinon tracta Petain com un cap de l'Estat que hi ha delegat tots els seus poders i Petain li respon que va suspendre l'exercici de la seva magistratura el 20 d'agost. “La situació –diu Lotman– es converteix en una mena de joc. Els col·laboracionistes inventaven pretextos variats per ser rebuts pel mariscal, però aquest es negava; els col·laboracionistes fingien llegir en les negatives tolerants i corteses del mariscal una aprovació de les seves activitats (i) el mariscal els suplicava que es quedessin quiets”.

Les coses van malament en pitjor i el 20 d'abril de 1945 Petain és evacuat de nou, primer al castell de Zein, a prop de Wangen i després a Bregenz, per entrar en territori suís el dia 24, data en què va fer 89 anys i d'on sortiria al cap de poc temps, per la seva voluntat, per tornar a França i lliurar-se al sever judici dels vencedors. Però aquesta ja és una altra història.

El castell de Sigmaringen es va assentar sobre unes restes d'origen romà, encara que les restes actuals més antigues daten de l'edat mitjana i el cos principal comença al renaixement i es completa als segles posteriors. El visitant penetra al recinte doblement emmurallat per donar sobre un pati que constitueix la porta d'accés a la sala noble contemporània. Amb ella, l'escut de la família i la divisa “nihil sine Deo”. Crida l'atenció l'empremta de l'activitat bèl·lica que va haver de desenvolupar la família propietària i que s'aprecia a la sala dels canons ia la sala d'armes, aquesta amb una impressionant col·lecció d'artilugis militars de tota mena. D'altra banda, en la decoració de les seves dependències es detecta la llavors sacrosanta divisió de sexes: així les femenines són lluminoses i de colors vius i les masculines fosques, com el saló negre. Un tercer detall és la pervivència de la influència portuguesa, a conseqüència de la incorporació a la família com a consort de la princesa Antonia. I finalment no deixen de sorprendre els gustos francesos de la princesa Amalia Ceferina, amiga de Josefina Bonaparte, que no només s'adverteixen en l'estil Lluís XVI del menjador i en nombrosos detalls d'altres estances, sinó també al boudoir i al quart de lavabo, que ja tenia bany el 1880 -abans fins i tot que ho gaudís l'emperadriu d'Alemanya- i, per descomptat, bidet...

Si quan el visitant surt de la fortalesa és diumenge, us arribarà l'enrenou del mercat, així com el rumor dels càntics litúrgics de l'església de Sant Joan Evangelista, un bellíssim temple barroc, a l'estil dels austríacs. Aquesta petita ciutat de Baden Würtenberg es caracteritza per l'abundància de les seves fonts, així com per alguns edificis singulars, tal la “Casa dels estats”, situada a la Plaça Leopold, on va estar el parlament i és des de fa més d'un segle el Banc de Hohenzollern. Al peu d'aquesta petita trama urbana, el Danubi als primers passos d'aquest riu emblemàtic, envoltat de boscos, la llera dels quals reflecteix la silueta del castell, encara que les seves aigües no siguin blaves com diu la seva llegenda.