Palau de Justícia de Tarragona

L'Audiència de Tarragona ha condemnat un home a 18 anys i 4 mesos de presó per matar de vuit punyalades l'amant de la seva exparella, que també era amic seu des de feia anys, a Vila-Seca (Tarragona).

La sentència recull el veredicte del jurat que va jutjar el cas i ja va declarar culpable l'home, i el condemna per un delicte d'assassinat --amb una pena de 17 anys i mig-- i per un altre d'aplanament de casa --a 10 mesos més- perquè la matinada del crim, el 27 d'agost del 2020, l'home es va colar pel jardí a casa de la seva exparella, que aquella nit dormia amb la víctima.

Com recullen els fets provats de la sentència, abans d'anar cap a la casa l'home va comprar dos ganivets de pesca i guants de làtex que després faria servir per al crim.

Va entrar a l'habitatge cap a les 2.30 hores, saltant les tanques del jardí i aprofitant que la porta que comunica amb la casa no estava tancada amb clau, i va pujar a la primera planta, on hi ha el dormitori on dormien la dona i la víctima .

Es va acostar fins a ell i el va apunyalar vuit vegades al costat esquerre de l'esquena, al braç, al pit ia l'abdomen.

Després de les primeres punyalades, la víctima va aconseguir sortir del llit però l'home el va seguir apunyalant fins que va caure a terra i va morir.

La sentència també recull que l'acusat va obligar la dona a mentir la Policia Local que es va presentar al jardí de la casa, fent que els digués que "no passava res".

Tot i així, la dona va fer gestos als agents i finalment van entrar a la casa, van trobar el cadàver i van detenir l'acusat, que els va preguntar: "Quants anys cauran?".