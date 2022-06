Aquest diumenge, dia 12 de juny, Girona acollirà una passejada popular de gossos organitzada pel Col·legi de Veterinaris de Girona amb la col·laboració de l'Ajuntament de la ciutat. Aquest esdeveniment, obert a tota la ciutadania propietària de mascotes, té com a objectiu conscienciar sobre la tinença responsable dels animals de companyia, a més de recalcar la idea que un animal no és una joguina i que cal seguir unes normes i tenir uns compromisos bàsics per garantir-ne el benestar.

El recorregut s'iniciarà a les 11 h a l'espai de gossos del parc del Migdia i seguirà pel carrer d'Emili Grahit, el parc Central de Rafael Masó i Valentí, la plaça de Miquel de Palol, la plaça de Prudenci Bertrana i el parc de la Devesa, on acabarà a l'espai d'esbarjo per a gossos que hi ha. Durant el passeig es parlarà sobre actituds cíviques tant per a les persones propietàries dels animals com per a la ciutadania amb què comparteixen la via pública.

“Des de l'Ajuntament volem col·laborar en tota aquesta tasca de conscienciació, perquè tenir un gos implica una responsabilitat, i volem també posar en valor espais que hem adaptat precisament per poder gaudir més com és la zona d'esbarjo de la Dehesa. La col·laboració amb el Col·legi és indispensable per arribar al màxim nombre de gent possible, i esperem que pugui donar nous fruits en el futur”, ha manifestat el regidor de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona, Martí Terés.

Les persones interessades a participar en aquest primer passeig, poden inscriure's a la web del Col·legi de Veterinaris de Girona.