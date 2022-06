La filla de Maria Salmerón , la dona condemnada a nou mesos de presó per desobediència en incomplir el règim de visites de la seva filla amb el pare d'aquesta, condemnat a presó per maltractaments; ha informat aquest dijous de l'ingrés de la seva mare a la presó aquesta mateixa jornada, pesant el segon termini de 15 dies que havia habilitat el Jutjat Penal número sis per al seu ingrés voluntari a la presó per complir aquesta pena.

En concret, a través d'un grup de WhatsApp que comparteix amb professionals dels mitjans de comunicació , la filla de María Salmerón ha comunicat que aquest dijous ha estat "testimoni" de l'"ingrés" de la seva mare a la presó, cosa que ha constituït, segons les seves paraules, el seu "pitjor malson".

" Estic trencada i plena de ràbia i impotència. Finalment, aquesta persona que es va proposar arruïnar la vida a la meva mare fa més de 20 anys i amb qui comparteixo cognom ha aconseguit separar-nos . M'ha pres al pilar de la meva vida, a la meva protectora , la dona que em va portar al món i que des d'aquell dia no ha parat de lluitar per la meva felicitat ni un sol instant", indica al seu missatge la filla de María Salmerón, avisant que "els representants del Govern i els jutges implicats ho han permès".

DEMANA LA DIMISSIÓ DE LA MINISTRA DE JUSTÍCIA



A aquest efecte, reclama la dimissió de la ministra de Justícia, Pilar Llop , a qui considera "responsable" de l'entrada de la seva mare a la presó i d'"humiliar" totes dues "als mitjans de comunicació atribuint la denegació de l'indult a uns suposats antecedents "penals de desobediència" sense especificar de què, per embrutar la seva imatge", atès que segons ella aquests antecedents estarien ja prescrits.

Segons la ministra de Justícia, el Govern no havia concedit el nou indult demanat per Salmerón davant la seva condemna pel Jutjat Penal número sis, perquè ja no hi havia "marge" per a això, pesant indults previs a aquesta dona per condemnes anteriors.

Dies enrere, la representació de Salmerón formulava davant del Ministeri de Justícia un recurs de reposició, contra la decisió d'aquest departament de rebutjar les seves sol·licituds de cancel·lació d'antecedes penals, reclamant anul·lar aquestes decisions per "indefensió" i que fossin cancel·lats els seus antecedents derivats de condemnes emeses pels jutjats penals números ui 15 de Sevilla.

A més, la representació jurídica d'aquesta dona tenia dipositats un recurs de queixa davant l'Audiència contra la decisió del Jutjat Penal número sis de dictar el segon termini d'ingrés voluntari a la presó després de la denegació formal de la seva petició de nou indult i un recurs de reforma davant el dit jutjat, sol·licitant en ambdós casos la suspensió cautelar del termini d'ingrés a la presó.

LA AUTO DE GENER



En concret, en una interlocutòria de data 28 de gener de 2021, recordem-ho, el jutjat donava compte que davant la petició de la representació de María Salmerón de suspendre l'execució de la seva condemna a nou mesos de presó imposada el juny de 2019 per aquesta instància judicial, tant la Fiscalia com l'acusació particular es van oposar a aquesta mesura.

Sobre això, el jutjat raonava que si bé María Salmerón "ha estat condemnada en diverses ocasions", el cert és que "mai ha entrat a la presó", ja sigui per la concessió d'indults o per la prescripció dels fets sancionats , amb això que aquesta condemna del Jutjat Penal número sis a nou mesos de presó per desobediència i una altra més del Jutjat Penal número u serien "les úniques" que pesen amb caràcter general sobre Salmerón.

ELS ALTRES INDULTS



Finalment, el Jutjat Penal número sis considerava en aquesta interlocutòria de gener de 2021 que "la concessió d'altres indults" a Salmerón, encara que l'últim fos declarat nul pel Tribunal Suprem, conduïa a resoldre que "el més prudent" era llavors suspendre l'efectivitat de la condemna esmentada a nou mesos de presó fins que fos resolta la sol·licitud de Salmerón respecte a un nou indult, amb la seva acceptació o "denegació".

Però en una provisió posterior de data 29 de març d'aquest any recollida per Europa Press, el Jutjat Penal número sis indicava que aquella petició d'indult va ser formalitzada el 9 de febrer de 2021, ja que "l'última documentació" sol·licitada amb relació a l'assumpte es remunta al 26 de març d'aquell any i la regulació estipula que "transcorregut el termini d'un any, s'ha d'entendre desestimada la sol·licitud d'indult".

És per això que el jutjat requeria ja María Salmerón per "l'ingrés a la presó a fi de complir la pena" imposada, amb un termini de 15 dies per a això des de la notificació d'aquesta decisió, pesant posteriorment la decisió del Govern central de denegar ja de manera expressa la seva petició de nou indult.