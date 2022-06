Toni Cantó @ep

Toni Cantó, el director de l' Oficina de l'Espanyol de la Comunitat de Madrid, ha acudit al programa Tot és Mentida de Cuatro per intentar explicar, amb poc encert, les seves funcions al capdavant d'aquesta nova entitat que ha creat el Govern d'Isabel Díaz Ayuso per a funcions que la majoria de mortals desconeixen. Semblava que avui, per fi, el poble coneixeria les fites d'aquest organisme i, per desgràcia, la confusió només ha crescut.

El presentador del programa, Risto Mejide , ha preguntat a Cantó si la seva oficina era un "xiringuito" , atenent que al mes de juny només tenia agendades dues reunions - segons el Portal de Transparència- i semblen poques quan rep un sou de 75.000 euros anuals. Així, l'actor i afiliat a molts partits s'ha vist obligat a explicar a què es dedica liderant aquesta oficina que, presumiblement, hauria de tenir alguna funció pública.

Segons Cantó, l'Oficina està gestionant molts projectes. Entre ells, per " aconseguir que cada vegada vinguin més estudiants d'espanyol de tot el món a la Comunitat de Madrid ", ha afirmat l'actor. Així, gasta les hores a aconseguir que els estudiants d'espanyol vagin a Madrid i no a altres comunitats espanyoles on no es respira tanta llibertat -sense Ayuso, és impossible-, i de passada fa una mica de dúmping cultural. O potser competeix amb altres països europeus com Itàlia o el Regne Unit? S'adreça als estudiants que volen anar a Llatinoamèrica i els arrossega a Madrid? Qui sap, això només és a la ment de Cantó.

De la mateixa manera, Cantó ha afirmat que es dediquen a fer "coses de labor social" com "l'ensenyament als imigrants que han d'aprovar espanyol" - abans no existien les escoles públiques- o "parlar amb els ancians per recuperar paraules ". "Ells també s'ho mereixen", ha dit amb cara de salvar el món, i ha renunciat a obrir qualsevol llibre per buscar aquestes paraules. En fi, confusió i postveritat, Benvinguts al món de Cantó!