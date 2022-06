El portal Idealista està promocionant el traspàs d'un negoci dedicat a la prostitució , un saló de massatges amb "final feliç" que es pot aconseguir per 160.000 euros. Segons els propietaris del local - o xulos- tenia una facturació precovid d'entre 70.000 i 100.000 euros mensuals, i ara només arriben a facturar entre 27.000 i 40.000. També és possible llogar el local per 1900 euros mensuals.

A l'anunci en cap moment expliciten que es tracti d'un lloc on, a més de massatges, ofereixen sexe -encara que sigui obvi- ia CatalunyaPress ens hem posat en contacte amb els anunciants per saber a què està destinat aquest local.