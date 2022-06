El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska

L'Estratègia de Seguretat Viària 2030 preveu una sèrie de mesures d'actuació per reduir en un 50 per cent el nombre de persones mortes i ferides greus en sinistres vials respecte a les xifres del 2019, entre les quals destaca la incorporació de l'educació en mobilitat segura i sostenible al currículum escolar de forma progressiva a partir del proper curs, un nou permís de conduir B1, a partir dels 16 anys, o nous test psicofísics.



Així ho ha explicat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska , durant la presentació aquest dijous a la seu de la Direcció General de Trànsit (DGT) de l'Estratègia de Seguretat Viària 2030, “un compendi de directrius, un full de ruta que guiarà l'actuació de les administracions públiques, les associacions i entitats del sector, el món empresarial i l'acadèmic, durant aquesta dècada”.



En la seva intervenció, el ministre ha assenyalat que l'estratègia s'articula al voltant de nou grans àrees estratègiques que, alhora, es despleguen en 62 línies d'actuació que s'aniran definint en els plans bianuals successius. A més, ha posat en relleu la rellevància del mecanisme de plans biennals perquè concreta les mesures a executar en cada període.



Del Pla d'Actuació Especial per al 2022-2023, G rande-Marlaska ha destacat algunes mesures com la posada en marxa del títol de Tècnic Superior en Mobilitat Segura i Sostenible de Formació Professional ja creat pel Ministeri d'Educació i la revisió i actualització del protocol de proves d'aptitud psicofísiques als centres de reconeixement mèdic de conductors, inalterat des de l'any 2007.



Una altra mesura important per al titular de la cartera d'Interior és l' ús obligatori del coixí de seguretat per a les proves de circulació amb moto en els exàmens de conduir per al permís A, és a dir, les motos d'alta cilindrada. "Estem compromesos amb la promoció del coixí de seguretat per als motoristes de motos d'alta cilindrada perquè suposa un pas endavant en la protecció dels mateixos", ha subratllat.



En aquest punt, Grande-Marlaska ha anunciat que, després del corresponent procés de prospecció de mercat, "aviat" licitaran l'adquisició general de coixins de seguretat per als agents de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil.



EXÀMENS PER A TURISMES AMB CANVI AUTOMÀTIC



Una altra iniciativa serà promoure els exàmens dels turismes amb canvi automàtic, ja que, "en l'actualitat, el 98% dels exàmens de conduir es realitzen en vehicles amb canvi manual". "Modificarem el Reglament de Conductors per potenciar i facilitar l'ús de vehicles amb canvi de marxes automàtics per familiaritzar els nous conductors amb el vehicle elèctric", ha dit.



D'acord amb el que preveu la Directiva Europea de permisos de conduir, el ministre ha apuntat que es regularà un nou permís de conduir B1, a partir dels 16 anys, per a vehicles elèctrics amb velocitat màxima de 90 quilòmetres hora i pes màxim de 400 quilograms. "Ja està en aplicació a països com França amb bons resultats i afavorirà la mobilitat dels més joves a l'àmbit rural, on encara amb tots els esforços, evidentment el transport públic no arriba en les mateixes condicions", ha declarat.