Trista notícia per a tota Marbella, Olivia Valère ha mort aquest nou de juny a París als 75 anys a causa d'un càncer d'estómac . La gran coneguda reina de la nit marbellí va iniciar la seva vida empresarial en aquesta zona andalusa a inicis dels 80, després d'obrir el seu club nocturn a París, on també va crear una discoteca per als mesos estiuencs que rebia el seu propi nom.

Olivia Valére @youtube

Una discoteca que va ser clau per a les trobades entre els grans personatges que van trepitjar Marbella als 80 i 90 , els anys més importants en aquesta zona per l'aparició de les grans personalitats que van formar la jet set i que van aixecar el turisme per ser reflex d'oci i luxe.



De la seva mort només ha transcendit que patia un càncer d'estómac que finalment li ha pres la vida, però que no ens podrà fer mai oblidar una dona que va viure els millors anys de Marbella i que va saber adaptar-se als nous corrents perquè la seva discoteca seguís sent el centre de les reunions entre les altes personalitats de tot el món.