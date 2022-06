Joan Laporta menteix més que parla

Qui s'avorreix és perquè vol, sinó que els ho preguntin als jugadors, socis i seguidors del Barça. La segona etapa de la presidència de Joan Laporta al capdavant del club blaugrana continua sent mogudeta, com la primera. La diferència és que ara l'experiència hauria de ser un grau, cosa que no està passant, com es pot deduir de tot el que passa amb el club dels amors de milions de persones.

L'expresident del FC Barcelona i candidat a la presidència als comicis del 7 de març Joan Laporta

Des del minut u de la seva presidència, Laporta no ha deixat d'oferir titulars als mitjans de comunicació. Primer sobre la situació econòmica que havia deixat el seu antecessor, Bartomeu, a qui va amenaçar de portar-lo als tribunals. Bartomeu, que havia estat callat fins aleshores, no es va deixar acovardir i públicament va dir la seva. De moment, de les denúncies anunciades per Laporta contra l'anterior junta directiva no se'n sap res. Per què serà?

La crisi econòmica, la pandèmia i una mala gestió econòmica han portat el Barça a una situació crítica que ha repercutit també en el joc de l'equip en què no ha estat la millor temporada. Baixada de sous i “marxa” de jugadors, entre ells la seva gran estrella Messi. Les finances continuen sota mínims i la decisió del seu president -assessorat- és la de no pagar més de 10 milions d'euros anuals a les estrelles, així com la venda d'alguns dels seus jugadors. Aquesta darrera decisió era coneguda, no així la limitació de sous per segona vegada. Pel que sembla els afectats es van assabentar pels mitjans de comunicació, cosa que no ha assegut bé a la plantilla. El seu capità Sergi Busquets -moderat sempre en les seves declaracions- ha retret públicament la manera com ha conegut la notícia, sense parlar-ne prèviament. No és la primera vegada, tampoc la darrera, que utilitza aquesta tàctica el president Laporta. Cal no oblidar que l'estratègia del president blaugrana és comptar amb alguns periodistes “amics” -gratis?- als que filtra les informacions interessades perquè els afectats s'assabentin o llancen rumors per, primer conèixer les reaccions i després actuar en conseqüència , negant que això sigui així. Algú va dir que “les persones són com les monedes; gairebé sempre tenen dues cares”.

Dies abans de la reunió del Senat, un periodista del diari que ha donat més primícies sobre el Barça escrivia que l'equip “està condemnat a convertir-se en societat anònima”. Casualitat? A l'esport les casualitats tampoc no existeixen.

L'exemple més recent de la manera d'actuar del president es va produir fa tan sols uns dies a la reunió del Senat del FC Barcelona que formen els 1.000 socis més antics, en què va explicar la situació actual del club. Allà va manifestar que el Barcelona mai no serà una Societat Anònima. Es pot creure la seva afirmació? I que no té relació amb allò escrit pel periodista amic? Perquè també va dir el mateix - va basar la seva campanya en això- quan assegurava que Messi es quedaria al club, i ja sabem on va acabar l'astre argentí. Però és que a més a més menteix, perquè ell és partidari, i així ho demostren les seves “operacions” de convertir el Barcelona en una societat anònima amb l'excusa de sanejar l'entitat a l'estil del Bayern Munic. Si ara el Barcelona fos una societat anònima, aquesta seria una empresa en fallida.

Totes les promeses realitzades per Laporta a la campanya a la presidència no les ha complert. No obstant, va fer fora tots els treballadors que ell havia considerat traïdors, els va posar de potetes al carrer. I com que el Barça és més que un club, va col·locar parents i amics per controlar millor l'entitat que ell considera com a la seva empresa.

Una cosa queda clara, Joan Laporta menteix més que parla i com segueixi per aquest camí, el seu pas pel Barça deixarà el club com la terra per on passava Atila. Darrere d'un mentider hi ha sempre un lladre? Serà veritat aquesta afirmació?