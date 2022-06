Espanya es juga gairebé 300 milions d'euros en vendes per a les empreses nacionals que exporten aliments i begudes a Algèria, amb motiu del conflicte obert entre tots dos països, segons les dades de la Federació Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes (FIAB).

La Presidència algeriana va anunciar aquest dimecres la suspensió immediata del Tractat d'Amistat amb Espanya pel gir donat pel Sàhara i posteriorment l'Associació Professional de Bancs i Entitats Financeres (ABEF) va anunciar la congelació de les domiciliacions bancàries per a operacions de comerç exterior de productes des d'i cap a Espanya a partir d'aquest dijous.

Oli de soja @ep

Algèria ocupa actualment el lloc número 23 al rànquing de països als quals Espanya exporta aliments i begudes, sent els principals productes exportats altres olis com el de soja i no el d'oliva, plats preparats, cacau, xocolata i confiteria, així com llet i determinats productes lactis.

Aquest dijous, el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha assegurat que no hi ha circumstància que justifiqui la decisió d'Algèria de suspendre el Tractat d'Amistat amb Espanya, alhora que ha assenyalat que les exportacions agroalimentàries a aquest país "són molt limitades".

Respecte a les exportacions agroalimentàries espanyoles, Planas ha postil·lat que les realitzades a Algèria "no arriben al 0,7% del conjunt de les nacionals", i per això "són molt limitades". "S'esmentava fa uns dies el boví, però només ha estat exportat en moments molt concrets", ha precisat el titular del ram.

EL GOVERN DEMANA QUE ES RESTABLEIXIN LES RELACIONS AMB ESPANYA



Per part seva, la ministra de Política Territorial i Portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, ha assegurat que el Govern està analitzant les conseqüències de la decisió d'Algèria i ha insistit en la necessitat de restablir relacions amb el país veí.

Rodríguez ha indicat que Exteriors ja s'ha expressat sobre l'assumpte pel que fa a les relacions diplomàtiques i ha manifestat la posició del Govern, que és el desig de "restablir relacions amb el país veí, amb què Espanya té unes "aliances estretes" i l'esperit de “reconduir-les com més aviat millor”.

També ha recordat les declaracions de la vicepresidenta tercera del Govern, Teresa Ribera. En aquest punt, ha assenyalat que estudien les conseqüències de la decisió d'Algèria. Tot i això, ha afirmat que els contractes en vigor estan garantits i per tant, ha precisat, "el subministrament".