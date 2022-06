La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, després de rebre el II Premi Cercle d'Economia a la Construcció Europea en el marc de la XXXVII Reunió Cercle d'Economia.

La Comissió Europea ha reclamat aquest dijous a Algèria que revisi la decisió de suspendre el tractat d'amistat subscrit fa gairebé dues dècades amb Espanya i que regeix les relacions entre tots dos països, defensant el diàleg entre Madrid i Alger per resoldre les diferències.

Després que les autoritats algerianes anunciessin la suspensió del tractat com a represàlia a l'"injustificable" suport del Govern de Pedro Sánchez al pla d'autonomia del Marroc sobre el Sàhara Occidental, en roda de premsa a Brussel·les, el portaveu principal de la Comissió Europea, Eric Mamer, ha instat Alger a "fer marxa enrere" a la decisió que ha qualificat d'"extremadament preocupant".

En aquesta roda de premsa, la portaveu d'Exteriors de la UE, Nabila Massrali, ha assegurat que la diplomàcia europea ja avalua l'impacte que té aquesta decisió en les relacions amb el bloc. "Anomenem les autoritats algerianes a revisar la seva decisió, Algèria és un soci important de la UE a la Mediterrània i un actor clau de l'estabilitat regional", ha assenyalat.

"Esperem que en nom d'una associació sòlida i duradora Algèria reverteixi la seva decisió i treballi amb Espanya per superar els desacords actuals", ha aprofundit la portaveu. La UE és el principal soci comercial d'Algèria i representa el 46,7% del total de transaccions algerianes, segons les dades de Brussel·les corresponents al 2019.

En aquest sentit, Brussel·les ha demanat canalitzar la situació a través del diàleg bilateral entre Espanya i Algèria. Tot i afirmar que la diplomàcia europea està disposada a prestar assistència, la portaveu d'Exteriors ha deixat en mans d'Espanya i Algèria les iniciatives de diàleg. "Quan parlem de diàleg és entre els dos països", ha precisat Massrali, davant de les preguntes dels periodistes.

Algèria va anunciar aquest dimecres la suspensió del tractat de bon veïnatge amb Espanya, vigent des del 2002, alhora que va anunciar la congelació de les domiciliacions bancàries per a operacions de comerç exterior de productes des de i cap a Espanya a partir d'aquest dijous.

RESPOSTA "SERENA PERÒ FERM"



Per part seva, el Govern espanyol ha promès una resposta "serena" però "ferma" per defensar els interessos espanyols , després d'assegurar que analitza les implicacions pràctiques que tenen les últimes decisions anunciades per part d'Alger.

De moment, el subministrament de gas a Espanya des del país nord-africà no ha experimentat "cap dificultat", segons ha confirmat el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albares. Algèria era fins fa uns quants mesos el principal subministrador d'Espanya.

Com a teló de fons hi ha el canvi de posició de l'Executiu de Sánchez en relació amb el Sàhara Occidental, en particular pel suport al pla d'autonomia marroquina, cosa que Algèria considera que respon a la "guerra bruta" que lliura el Marroc contra els països veïns , Espanya entre ells, en què, segons Alger, se serveix de la pressió migratòria i del programari d'espionatge Pegasus.