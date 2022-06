El Parlament Europeu ha aprovat aquest dimecres 8 de juny la proposta de posar fi a la venda de turismes i vehicles comercials nous amb motor de combustió (també híbrids) a l'any 2035, avançant en cinc anys aquesta prohibició.

Recurs de tub d'escapament, emissions, contaminació

Amb 264 vots a favor, 328 en contra i 10 abstencions, els eurodiputats han rebutjat l'esmena que va presentar el Partit Popular perquè aquest objectiu del 100% de reducció d'emissions passés al 90% per a aquest exercici.

Així, els eurodiputats han aprovat tot l'informe presentat per la Comissió de Medi Ambient (ENVI), amb 339 vots a favor, 249 en contra i 24 abstencions.

En aquesta Comissió es va donar llum verda com a punt de partida a la proposta que inclou un avenç gradual amb un objectiu intermedi de reducció del 55% de les emissions contaminants dels nous cotxes i furgonetes el 2030 i reduir-les a zero cinc anys després.

La proposta d'una reducció del 40% de les emissions dels cotxes i del 35% de les furgonetes per al 2027 va ser rebutjada, mentre que la d'un 70% de reducció per a turismes i del 65% per a furgonetes per al 2030 va resultar en empat, cosa que aquestes iniciatives no han anat al Ple.

A Espanya, l'any passat es va aprovar al Congrés dels Diputats la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica. Aquesta norma recollia, entre els seus objectius, que la data per deixar de vendre automòbils i vehicles comercials de combustió (també híbrids) era 2040.

Ara, els ministres de Medi Ambient hauran de decidir la posició sobre aquests objectius a finals d'aquest mes abans d'iniciar les negociacions amb el Parlament. S'espera que la llei definitiva s'aprovi a la tardor.