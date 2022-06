Dispositiu policial davant de l'Acta Atrium Palace, a Barcelona @CatalunyaPress

Gran dispositiu policial de Mossos d'Esquadra al centre de Barcelona . El cos policial ha aconseguit alliberar un home segrestat en una habitació de l'hotel Acta Atrium Palace a Gran Via amb Passeig de Gràcia. La víctima estava sent retinguda per tres individus més.

Els Mossos han pogut detenir un dels segrestadors, que anava armat, mentre que estan buscant els altres dos. Segons les primeres informacions, els segrestadors són ciutadans colombians.

El dispositiu policial s'ha iniciat aquest dijous al voltant de les 21.00 hores, quan una quinzena d'unitats de Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Barcelona s'han situat davant de l'hotel.

Efectius dels Mossos s'han desplaçat al lloc dels fets i han localitzat una persona que estava "emmordassada" i lligada de mans, i l'han alliberat , segons han detallat fonts de Mossos.