És possible que el nom d'Abel Suárez no faci sonar gaires alarmes. Però la cosa canvia si parlem de DJ Coco. L'artista, un any més, serà l'encarregat de posar el punt final al Primavera Sound amb una sessió marca de la casa.

L'artista, en una imatge recent. Foto: Estrella Damm

Tot va començar a la sala A Saco de l'Hospitalet l'any 1994. Un inexpert DJ Coco va començar el seu camí i explica que fa gairebé tres dècades tothom era autodidacte. "No hi havia Internet ni festivals", assegura. El panorama, doncs, era ben diferent al que tenim actualment, amb propostes de tota mena i en moltes èpoques de l'any.

Coco també recorda amb enyorança la seva època a un altre local, la sala Picnic, on compartia espai amb bandes de referència com Sidonie o Dorian.

1999, ANY D'INFLEXIÓ

La seva trajectòria (i la seva vida) viuria un punt d'inflexió el 1999. Aleshores va començar a gestar-se el que avui és el Primavera Sound. La primera edició del festival va celebrar-se dos anys després, però Coco assegura que "ha crescut amb una generació", cosa que fa que la gent li tingui estima.

El dj li té una estima especial a l'edició del 2003, "perquè va ser el nostre primer cartell bèstia i vam fer un salt en repercussió i assistència" i creu que el concert de Neil Young del 2009 també va ser fonamental en la consolidació mundial del festival.

Coco s'encarregarà de l'última actuació del cartell, un any més, i promet sorpreses. "Encara no sé què faré aquest any, però segur que em saltaré moltes normes autoimposades", conclou.