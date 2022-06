Miguel Barroso l'ideòleg de Prisa/ @EP

Els treballadors de Prisa Media han mantingut aquests últims dies un enfrontament públic amb la direcció ja que l' editora d'El País ha subrogat la feina de 21 dels membres de la seva plantilla, empitjorant les condicions de treball, però mantenint la producció.

Aquests 21 treballadors estaran a les mateixes instal·lacions, juntament amb els mateixos companys i equips, però sense romandre a la companyia. La subrogació del departament de Video no només deixaria desprotegida part de la plantilla, sinó que “és el primer pas per a un model de negoci que del que desconeixem els plans”, han reconegut en un comunicat conjunt de tots els Comitès d'empresa de tots els mitjans del grup: el diari AS, Cinco días, El País, Prisa Media, Prisa Radio i Factoría.

Segons afirmen l'aposta per reduir el pes salarial de la plantilla, incidirà en la qualitat dels continguts i serà el còmput total dels treballadors els que acabaran pagant les conseqüències d'aquesta decisió de Miguel Barroso , partidari d'aplicar aquestes retallades inicials sobre la plantilla.