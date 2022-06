L'exvicepresident del Govern Pablo Iglesias intervé durant la presentació del seu llibre 'Verdades a la cara. Records dels anys salvatges'/ @EP

Pablo Iglesia s'ha acusat Atresmedia (A3M) d'intentar bloquejar-lo a YouTube per violació de drets d'autor. En el seu "puto podcast" sembla que van fer servir un vídeo en què Álvaro Zancajo, llavors presentador del telenotícies d'A3, li va fer una entrevista, sense pagar els drets d'imatge o almenys, sol·licitar el permís pertinent.

Per a Iglesias, aquest reclam d'A3M és un intent de silenciar-lo. El tall en qüestió forma part del canal de YouTube del diari Público i concretament era part d'un atac per desacreditar Zancajo per ser ara el cap de campanya de la candidata de VOX a Andalusia, Macarena Olona.

Iglesias no ha dubtat al seu twitter de catalogar la defensa del grup de comunicació dels seus drets d'imatge com de “ Ultradretans disfressats de periodistes ?”. Tal com.



A més Juan Carlos Monedero aprofita twitter per llançar insults a qualsevol que dissenta amb un “aquests 8 anys discutint amb feixistes que ens intentaven callar dient jo sóc periodista! Una puta escombraries nazi molts. I mercenaris ”.