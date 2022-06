Laia Palau, Carme Vilà i Roser Martínez han estat les guardonades en l'edició d'enguany dels Premis eWoman, lliurats a l’Auditori del Palau de Congressos de Girona.

Un moment de la jornada. Foto: Auditori de Girona

La jornada va servir per destacar el paper que juguen les dones en diversos sectors laborals i socials, visibilitzant-les i empoderant-les. La directora de Banca d’Institucions de CaixaBank a Girona, Gemma Batlle, l'exesportista Àstrid Fina, i la directora general adjunta de La Fageda, Sílvia Domènech, van ser algunes de les ponents de la jornada. Però l'eWoman 2022 va voler reconèixer també Palau, Martínez i Vilà.

La base de l'Uni Girona, qui va anunciar la seva retirada fa poques setmanes, va rebre el guardó al Mèrit Esportiu. Durant el seu parlament, Palau va dir que el feminisme hauria de començar per "saber-nos tractar bé entre dones".

La dissenyadora de joies Roser Martínez va rebre el premi eWoman a l’emprenedoria. La joiera va compartir el seu viatge personal amb el públic, admetent que no era feliç en la seva antiga feina i que va arriscar-se per complir el seu somni i sentir-se realitzada.

Per últim, el premi eWoman a la Trajectòria Professional va ser per a la directora general de Carrosseries Ayats, Carme Vilà, primera dona en assumir la direcció de l’empresa familiar. Vilà, emocionada, va tenir paraules d'agraïment per a la seva mare i la seva germana.