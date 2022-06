La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) ha tornat a mostrar el seu descontent amb part de la gestió del govern d'Ada Colau. El moviment veïnal, en una roda de premsa d'aquest dijous, va criticar alguns dels projectes que l'Ajuntament té en marxa i va dir que calen més recursos i més inversió en barris vulnerables.

Un moment de la compareixença de Ramos i Marrani. Foto: FAVB

Els responsables d'urbanisme de la FAVB van apuntar que, en aquesta època de davallada de la situació pandèmia, han notat que s'ha accelerat l'execució de diversos projectes urbanístics, però denuncien que la seva pràctica totalitat es concentren al centre de Barcelona. Camilo Ramos, responsable d'urbanisme i vicepresident segon de la federació, considera que "no hi ha una visió global" i afirma que "Barcelona està composta de múltiples centralitats i totes elles són tan importants com la superilla de Consell de Cent".

En aquest sentit, Ramos i Lisa Marrani (membre també d'Urbanisme) van posar sobre la taula la necessitat de posar en marxa de nou iniciatives que creuen que el govern de Colau té oblidades, com la rehabilitació dels habitatges del Besòs, connectar en metro la Trinitat Nova i la Trinitat Vella i la transformació de l'entorn de l'estació d'alta velocitat de la Sagrera, entre altres.

La FAVB CONSIDERA INSUFICIENTS ELS PLANS DE BARRIS

El Pla de Barris és una de les banderes, en matèria social, de l'administració Colau que va impulsar-los de la mà de la Generalitat durant el primer mandat, i en l'actual l'ha tornat a aplicar, amb una inversió d'uns 150 milions d'euros.

Sigui com sigui, Ramos i Marrani apunten que, si bé aplaudeixen la iniciativa, aquesta pot generar la sensació que "ja s'està complint amb aquests barris".

De la mateixa manera, els responsables de la FAVB denuncien que els processos participatius han esdevingut "un mer instrument burocràtic per complir terminis sense una veritable reflexió".